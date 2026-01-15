Chi è Caterina Licini, la nuova fidanzata di Cesare Cremonini e dove l’abbiamo vista?

Cesare Cremonini ha ufficialmente una nuova compagna. La conferma è arrivata proprio tramite i profili social del cantante senza né annunci e clamore: nelle fotografie del suo viaggio on the road negli Stati Uniti compare Caterina Licini. Ma chi è esattamente? Il suo nome non è sconosciuto ai più in quanto ha già partecipato ad un famoso programma televisivo italiano.

Chi è Caterina Licini?

Caterina Licini, nata a Padova nel 1993, ha iniziato giovanissima la carriera di ballerina classica. La sua prima apparizione televisiva risale proprio al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, dove si è distinta per talento e tecnica. Dopo quell’esperienza, tuttavia, Licini ha deciso di lasciare la danza professionale per dedicarsi ad altre passioni: oggi lavora come copywriter, ama guidare moto, sogna di diventare surfista e pratica anche sci e sport all’aria aperta. La sua personalità indipendente e dinamica la rende molto lontana dai cliché del mondo dello spettacolo, e il trasferimento a Roma da giovane testimonia il suo coraggio nel cercare nuove opportunità.

Il suo debutto social



Caterina Licini è comparsa per la prima volta sui profili social di Cremonini durante il viaggio negli Stati Uniti, che li ha portati da Miami a Los Angeles. Il cantante ha condiviso scatti e riflessioni sul Paese attraversato, descrivendolo in tutta la sua complessità: dalle atmosfere jazz di New Orleans alle strade di Houston, fino ai grattacieli dei centri finanziari di Los Angeles. La presenza di Licini tra le foto ha immediatamente confermato il legame sentimentale, senza bisogno di comunicati ufficiali.



Le parole di Cremonini sul suo viaggio in America

Oltre a immortalare i momenti del viaggio, Cremonini ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune considerazioni critiche sugli Stati Uniti. Il cantante ha sottolineato come il Paese abbia una capacità unica di rendere “normale l’impossibile”, tra cultura popolare, potere economico e presenza militare. Secondo l’artista bolognese, Hollywood, i grattacieli, lo sport e il denaro sono diventati strumenti di propaganda e simboli di una morale globale che influenza il mondo intero.

Caterina Licini è una donna avventurosa e curiosa e sembra perfetta compagna per un artista come Cremonini, capace di osservare la realtà con occhi critici e poetici. Tra motori, surf e viaggi, la coppia si mostra insieme senza ostentazioni, ma con una complicità evidente, confermando che la loro storia, pur recente, è già solida e sincera.