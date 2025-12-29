Chi è Francesca Taviani, moglie di Lello Arena? I due hanno figli?

Quando si parla di Lello Arena, il pensiero corre subito alla comicità napoletana (quella leggera, d’altri tempi) e al sodalizio con Massimo Troisi. Meno raccontata, per scelta dello stesso attore, è invece la sua vita privata, sempre tenuta lontana dai riflettori. Ma si sa che dei personaggi pubblici suscita curiosità anche la loro vita privata ed eccoci qui a parlarne (per quello che si sa, ovviamente).

Per accennare alla lunga carriera dell’attore partenopeo, è stato uno dei volti simbolo de La Smorfia, il celebre trio formato insieme al già citato e compianto Massimo Troisi ed Enzo Decaro. Un’esperienza che lo ha consacrato al grande pubblico, ma che non ha mai cambiato il suo rapporto con la sfera personale, protetta con gelosia.

Sappiamo però che, nella sua vita, ci sono più donne.

Il primo matrimonio e la figlia Valentina Arena

La prima – anzi, le prime due – sono legate al primo matrimonio. E se della prima moglie di Lello Arena si sa molto poco, si sa qualcosa di più della primogenita.

Dal primo matrimonio dell’attore è infatti nata (a Modena) Valentina, classe 1984: la ragazza – la cui somiglianza col padre è notevole, si veda la foto di seguito – ha seguito in fase di formazione una strada creativa, dimostrando come certe passioni, più che trasmettersi, si respirino in casa. Dopo la laurea al DAMS di Bologna, ha intrapreso un percorso come autrice e regista di cortometraggi, lavorando anche alla sceneggiatura di prodotti audiovisivi. Creativa, sì, ma senza voler far pesare il proprio cognome: un cammino autonomo, lontano dall’etichetta ingombrante del “figlia di”.

Francesca Taviani, chi è la (seconda) moglie di Lello Arena

La seconda grande storia d’amore nella vita di Lello Arena è quella con Francesca Taviani, sua attuale moglie. I due si sono sposati nel 2006, dopo un lungo fidanzamento e dopo essersi conosciuti (parrebbe, questo si legge sul web sebbene l’attore non si sia mai esposto in tal senso) sul set. Francesca Taviani è infatti figlia del celebre regista Vittorio Taviani, che con il fratello Paolo (fratello di Vittorio, zio di Francesca) ha firmato svariati film.

Di Francesca Taviani si conosce soprattutto il profilo professionale: è una musicista di formazione classica, con studi al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Ha fatto parte del Quartetto di Roma ed è oggi professoressa di musica da camera presso il Conservatorio San Pietro a Majella

(Napoli), dopo esserlo stata presso il Conservatorio Martucci di Salerno. La coppia, secondo quanto si legge, vive a Roma – a Trastevere.

Dal matrimonio tra Lello Arena e Francesca Taviani è nato Leonardo, il primo figlio della coppia e il secondo per l’attore. Anche su di lui, come prevedibile, le informazioni sono pochissime (quello che è stato possibile recuperare è che è nato nel 2003, prima del matrimonio).