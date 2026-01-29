Cristina Cellai, che fine ha fatto la letterina che ora difende Gerry Scotti?

Dopo l’ultima puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona, in cui sono arrivate accuse a Gerry Scotti di “essersi portato a letto tutte le letterine di Passaparola”, è intevenuta proprio una di loro. Si tratta di Cristina Cellai, che in una recente intervista ha difeso proprio il conduttore del quiz show di Canale 5 popolare negli inizi anni 2000. “Tutte bugie. Trovo meschino scagliarsi contro di lui. Se vogliamo accusarlo per un abbraccio o un “vieni, ti stringo”, mi sembrano solo cattiverie gratuite” ha dichiarato l’ex showgirl.

Ma chi è Cristina Cellai?

Cristina Cellai, originaria di Castellina in Chianti, classe 1980, è una delle ex Letterine di Passaparola. Ha visstuto una carriera televisiva intensa ma breve, scegliendo poi consapevolmente di costruire una vita lontana dai riflettori.

Gli inizi tra concorsi e televisione

La sua avventura nel mondo dello spettacolo inizia molto presto: a soli 17 anni partecipa a Miss Italia, classificandosi seconda. L’anno successivo replica il risultato alle selezioni di Miss Europa, confermando un talento naturale per passerella e immagine. Da lì arrivano la carriera da modella e le prime esperienze televisive: una fiction, la partecipazione a Scommettiamo Che? e infine il ruolo che la rende popolare, quello di Letterina a Passaparola, accanto a volti come Silvia Toffanin, Alessia Fabiani e Ilary Blasi.

L’amore e il cambio di rotta

Nel 2003 Cristina conosce Davide Dionigi, allora calciatore del Napoli e simbolo della Reggina Calcio. L’amore segna una svolta profonda nella sua vita. In poco tempo nasce la prima figlia, Arianna, seguita nel 2007 da Francesco. La famiglia diventa la sua priorità assoluta e, con naturalezza, Cristina si allontana progressivamente dal mondo dello spettacolo.

Negli anni successivi, il matrimonio con Dionigi giunge al termine, ma Cristina ricostruisce la sua vita affettiva: oggi è sposata da pochi mesi,

Il lavoro oggi e il rapporto con Miss Italia

Attualmente Cristina Cellai lavora per una multinazionale, mantenendo però ancora rapporti professionali con il mondo dei concorsi di bellezza, in particolare con Miss Italia, realtà che ha segnato l’inizio del suo percorso. Una presenza discreta, mai invadente, coerente con la scelta di restare fuori dal circuito dello spettacolo.