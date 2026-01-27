Marysthell Polanco: chi è, le rivelazioni su Mediaset e che fine ha fatto

Mediaset è ormai al centro del dibattito mediatico italiano. Tutto è stato scatenato per via delle ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona sul suo podcast Falsissimo, in cui ha puntato il dito sul “sistema Signorini” e i presunti abusi sessuali nella rete ammiraglia per entrare al GF Vip. Ci sono altre figure di Mediaset tirate in ballo da Fabrizio Corona: Belen Rodriguez e Barbara D’Urso, entrambe allontanate dalla rete per motivi che appaiono tuttora poco chiari.

A rivelare alcuni presunti dettagli sull’abbandono di Mediset da parte di Belen e D’Urso, è stata Marysthell Polanco intervistata da ErreTV.

Ma chi è davvero Marysthell Polanco? E perché le sue parole continuano a suscitare curiosità?

Chi è Marysthell Polanco

Marysthell Polanco è diventata un volto noto al grande pubblico alla fine degli anni Duemila. Di origine dominicana, entra nel mondo dello spettacolo italiano partecipando alla prima edizione de La Pupa e il Secchione, programma che le garantisce una rapida popolarità.

Successivamente prende parte a vari provini televisivi, tra cui uno per il Bagaglino di Pier Francesco Pingitore e incide un singolo insieme ad altre giovani donne finite al centro delle cronache di quegli anni, riunite nel progetto musicale Las Muñecas con Clase. Il suo nome resta però legato soprattutto all’inchiesta Ruby, che segna profondamente l’immaginario mediatico e personale delle ragazze coinvolte.

Negli anni successivi, Polanco si allontana progressivamente dal mondo dello spettacolo italiano.

Che fine ha fatto Marysthell?

Da tempo Marysthell Polanco non vive più in Italia. Ha ricostruito la sua vita lontano dai riflettori, trasferendosi in Svizzera, dove ha trovato stabilità personale. È sposata con il giocatore di basket Westher Molteni e dal loro matrimonio è nato un figlio.

Una scelta di riservatezza che contrasta con l’attenzione mediatica tornata improvvisamente su di lei, segno di come alcune vicende del passato continuino a interrogare il presente.

Il ritorno mediatico e le dichiarazioni su Mediaset

A riportarla al centro dell’attenzione sono state alcune dichiarazioni rilasciate a ErreTV, in cui Marysthell Polanco ha commentato l’uscita di scena di Belén Rodríguez e Barbara d’Urso da Mediaset.

Secondo Polanco, dietro l’allontanamento delle due conduttrici non ci sarebbe stata una decisione diretta di Marina e Pier Silvio Berlusconi. Al contrario, l’ex Papi Girl ha parlato dell’esistenza di una figura interna all’azienda, molto influente, capace di orientare scelte e strategie:

«Posso dire che non sono stati i figli di Silvio, loro non hanno eliminato nessuno, ma un’altra persona che non voleva Belén. Hanno eliminato anche la d’Urso, che lavorativamente era al top. Non dava fastidio a Mediaset, ma a una persona. Non c’entra nulla Pier Silvio, non c’entrano i figli di Silvio».

Parole forti, che però non sono accompagnate da nomi, prove o riferimenti concreti. La stessa Polanco non chiarisce la fonte delle sue affermazioni, lasciando le sue dichiarazioni nel campo del racconto personale e del retroscena non verificabile.

Le versioni ufficiali: Belén e Barbara d’Urso

Le parole di Polanco si inseriscono in un quadro già complesso, segnato da versioni differenti fornite dalle dirette interessate.

Belén Rodríguez ha sempre sostenuto che il suo addio a Mediaset sia stato una scelta personale, motivata da ragioni di salute e dalla necessità di prendersi una pausa:

«Ho scelto di fermarmi per prendermi cura di me, soprattutto dal punto di vista mentale».

Diversa, invece, la posizione di Barbara d’Urso, che ha raccontato di aver subito la decisione dell’azienda, venendo informata della sua estromissione solo a stagione conclusa. Il passaggio di Pomeriggio 5 a Myrta Merlino ha segnato una discontinuità netta. D’Urso ha più volte lasciato intendere di conoscere motivazioni mai rese pubbliche:

«So quali sono le vere motivazioni, ma non posso dirle».

Le dichiarazioni di Marysthell Polanco non aggiungono certezze definitive sugli addii di Belén Rodríguez e Barbara d’Urso da Mediaset, ma contribuiscono ad alimentare una narrazione fatta di versioni parallele, silenzi e interrogativi.