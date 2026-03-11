Milano Fashion Week, gelo tra Kendall Jenner e i “divi” italiani: chi è che se la tira?

Le immagini arrivano dalla Milano Fashion Week 2026, andata in scena dal 24 febbraio al 2 marzo: il video, però, continua a diventare virale sui social.

Da un lato la sorellastra delle Kardashian, protagonista di un reality dedicato alla sua famiglia e con qualcosa come 391 milioni di follower, Kylie Jenner.

Dall’altro tre artisti italiani: Elodie Di Patrizi, divenuta a furor di media simbolo della musica leggera italiana, 4 milioni di follower; Riccardo Fabbriconi aka Blanco, 22 anni, un Sanremo vinto in coppia con Mahmood, 1,9 milioni di follower; e per finire Alberto Cotta Ramusino aka Tananai, un ultimo posto a Sanremo, tante canzoni simpatiche e 1 milione di follower.

Ok, abbiamo sintetizzato all’estremo, ma in questi tempi grami di scroll costante spero ce lo consentiate.

Ebbene, a quella fiera dell’antipatia che è la Milano Fashion Week, i quattro sono stati protagonisti di un momento di cui si continua a parlare, a giorni dalla chiusura della stessa manifestazione.

Il video virale dalla Milano Fashion Week

Il riferimento è a una scena che stanno continuando a girare sui social e che arrivano proprio dalla Milano Fashion Week 2026.

Le immagini non sono quindi freschissime — risalgono a circa una decina di giorni fa — ma continuano a circolare online e a generare discussione. Segno che, a volte, bastano pochi secondi per accendere il dibattito.

Il momento arriva dalla sfilata di Emporio Armani, dove nel front row si sono ritrovati seduti praticamente uno accanto all’altro Elodie, Blanco, Tananai e Kendall Jenner, da gennaio 2026 nuova Global Fragrance Ambassador del marchio.

Le immagini mostrano un momento piuttosto semplice: Kendall Jenner arriva, si siede e prova a rompere il ghiaccio con i vicini. Saluta, accenna un sorriso, si presenta con un educato “piacere”, accompagnato anche dal gesto della mano.

La risposta? Piuttosto fredda.

Secondo i video che stanno circolando, Elodie resta piuttosto impassibile, Blanco non sembra particolarmente coinvolto, mentre Tananai accenna appena un timido “hi”.

Nulla di clamoroso, va detto: pochi secondi, un saluto rapido, probabilmente anche un po’ di imbarazzo da situazione pubblica.

Eppure tanto è bastato perché la scena diventasse virale.

Sui social la discussione si è accesa immediatamente: c’è chi ha lodato la spontaneità della Jenner, abituata a questo tipo di contesti internazionali e apparsa molto disinvolta nel salutare gli altri ospiti del front row. Altri invece hanno criticato l’atteggiamento dei nostri, su cui a breve torneremo.

Naturalmente, come sempre accade in questi casi, stiamo parlando di pochi secondi di video, estratti da un contesto molto più ampio: una sfilata, centinaia di persone, ritmi serrati, luci, fotografi e un ambiente dove spesso le interazioni sono rapide e quasi rituali.

Ma lo sappiamo: basta davvero poco perché un micro-momento diventi una piccola storia virale.

Il gelo (forse) raccontato da pochi fotogrammi

Le immagini sono parziali, rappresentano solo un momento e non si può giudicare troppo a partire da qualche fotogramma (poi chi siamo poi noi per giudicare; l’unico che può giudicare sta in cielo, in terra e in ogni luogo, qualcuno almeno così crede), ma quello che mostrano è che la star proveniente d’Oltreacano si siede, si presenta, quasi timida, mentre i localz (più o meno localz, Elodie è capitolina, Blanco bresciano) sembrano tirarsela.

Facce tirate, supponenti, come quelle che vediamo nei migliori locali del Paese.

Ma perché?

Che c’è da tirarsela?

Ok i follower, ok il divismo, ok tutto. Ma facciamolo un sorriso, vogliamoci bene.

Un’altra angolazione: timidezza o semplice equivoco?

Va detto però che la scena potrebbe essere stata interpretata in modo troppo netto. Da un’altra angolazione — ripresa da una telecamera opposta — non si vede la prima reazione di Elodie perché il suo volto non è inquadrato, ma quando la cantante romana si gira verso Kendall Jenner l’espressione sembra quasi quella di chi è un po’ imbarazzato, più che infastidito. Più timidezza che divismo.

Nel frattempo il video ha continuato a circolare anche fuori dall’Italia, generando reazioni molto diverse. C’è chi ha criticato l’atteggiamento degli artisti italiani, ma c’è anche chi se l’è presa con la stessa Jenner. In alcuni commenti si legge ad esempio: “The hand waving ‘Hi’ seems a lil odd given she’s sat right next to her, I’m pretty sure she knows you’re there Kendall” (in realtà il saluto con la mano era rivolto agli altri due “divi”).

Molti altri utenti, al contrario, hanno sottolineato l’eleganza e la naturalezza della celebrity americana.

Segno che, alla fine, tutto il mondo è paese: bastano pochi secondi di video per generare interpretazioni opposte.