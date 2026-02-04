Primo Appuntamento: chi paga la cena, quanto costa e dov’è davvero il ristorante (più come partecipare)

Primo Appuntamento è il dating show di Real Time (canale 31) che, dal 2017, accompagna single di ogni età nel momento più delicato di tutti: il primo incontro. Due sconosciuti si siedono allo stesso tavolo, ordinano da mangiare, si raccontano e, tra una portata e l’altra, provano a capire se può nascere qualcosa di vero. Niente giochi, niente prove: solo una cena, una conversazione e il tempo che scorre.

Il format, adattamento dell’inglese First Dates, è diventato negli anni uno dei programmi più seguiti del canale, anche grazie alla conduzione di Flavio Montrucchio e a un meccanismo semplice ma efficace: al termine della serata arrivano i confessionali e la scelta finale, rivedersi oppure no. Proprio questa apparente semplicità, però, alimenta da sempre le stesse domande tra i telespettatori.

Chi paga la cena?

Quanto costa davvero mangiare lì?

E il ristorante esiste oppure è solo una scenografia?

Chi paga e quanto costa la cena?

Partiamo dal dubbio più comune. A Primo Appuntamento il conto viene pagato davvero dai partecipanti. Non è offerto dalla produzione e non è finto. La cena fa parte dell’esperienza reale, e spesso diventa anche un dettaglio rivelatore: c’è chi insiste per offrire, chi propone di dividere, chi si irrigidisce. Tutto contribuisce a raccontare il carattere delle persone sedute al tavolo.

Ma quanto si spende, in concreto? I prezzi del ristorante storico legato al programma permettono di farsi un’idea abbastanza chiara. Gli antipasti si collocano generalmente tra 9 e 15 euro, i primi tra 10 e 13 euro, mentre secondi e piatti principali oscillano tra 16 e 22 euro. I contorni costano circa 5 euro, i dolci intorno ai 7 euro, a cui va aggiunto servizio e pane (2,50 euro).

In pratica, una cena completa – antipasto più primo o secondo, dolce e bevande – si aggira intorno ai 50 euro a persona, cifra che può salire scegliendo piatti di carne più importanti o vino. Non è una cena economica, ma nemmeno fuori mercato: è il prezzo di un ristorante vero, in una location curata, non di un set televisivo “di cartone”.

Dove si trova il ristorante di Primo Appuntamento?

Qui le cose si fanno un po’ più complesse, perché la location è cambiata nel tempo.

Per molte stagioni il programma è stato ambientato nel Ristorante Geco, situato nel quartiere EUR di Roma, in Piazza Guglielmo Marconi 23. Si tratta di un locale reale, aperto al pubblico, che chiunque può frequentare anche al di fuori delle riprese televisive. È la location storica, quella che molti telespettatori associano automaticamente a Primo Appuntamento.

Nelle stagioni più recenti, però, le riprese si sono spostate in una villa d’epoca alle porte di Roma, in zona Tivoli, allestita appositamente come ristorante per il programma. In questo caso non si parla di un locale “da prenotare” come un ristorante tradizionale, ma di una location scelta per le esigenze televisive e narrative del format.

Un dettaglio poco noto riguarda anche il personale di sala: durante le registrazioni, i camerieri e lo staff visibili in TV sono selezionati dalla produzione anche in base alla resa televisiva e alla gestione del set, e possono quindi non coincidere con il personale abituale del ristorante.

Come partecipare a Primo Appuntamento?

Per partecipare non servono conoscenze particolari, ma bisogna passare dai casting ufficiali. Il metodo più sicuro è quello indicato da Real Time: compilare il form presente sul sito dedicato ai casting oppure inviare una candidatura all’indirizzo email primoappuntamento@wbitvp.it.

Nel modulo o nella mail vengono richiesti i dati principali (età, città, recapiti) e una breve presentazione personale. Non è una selezione basata sulla recitazione o sull’apparenza, ma sulla disponibilità a mettersi in gioco e raccontarsi davanti alle telecamere. Dopo una prima valutazione, la redazione ricontatta i profili ritenuti adatti per i passaggi successivi.

Un consiglio pratico: online circolano spesso numeri di telefono o indirizzi alternativi legati a vecchie edizioni. Per evitare errori o attese inutili, è sempre meglio fare riferimento ai contatti ufficiali indicati dal programma.