Martin sfodera i tre “Successor Show”le serie spin off o prequel del “Trono di Spade”

George Martin, creatore delle “Cronache del Ghiaccio e del Fuoco” da cui è stato tratta poi la celebre serie “Il Trono di Spade”, ha annunciato ieri che sta lavorando su una serie di tre spin off e prequel sempre ambientati nel mondo di Westeros ed Essos. Lo scrittore americano ha deciso di chiamare queste serie televisive “Successor Show“, ovvero gli spettacoli successori

Non si ha ancora un’idea precisa di che cosa tratteranno queste serie,l’unica cosa certa è che non parleranno delle avventure esplorative di Arya Stark, la più piccola componente della famiglia del lupo bianco.

Quasi certa sarà la serie “The long Night“, in cui si parlerà delle origini dello spietato Night King, il signore dei non-morti che ha terrorizzato Westeros per migliaia di anni, prima di venir sconfitto proprio da Arya Stark.

Al momento ci sono diverse teorie inerenti quale argomento verrà trattato negli altri “Successor Show“, tra queste teorie possiamo trovare

La conquista di Westeros da parte di Aegon Targaryen

da parte di La storia degli Stark

La ribellione dei Blackfire

Martin inoltre, ha dichiarato che ha iniziato una collaborazione con la celebre software house “From”, ovvero quella che ha creato capolavori del calibro di Dark Souls e Bloodborne. Martin si occuperà della storia dei nuovi prodotti della casa di Hidetaka Miyazaki

Lorenzo Carbone