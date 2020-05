Marvel rilancia Blade: in arrivo il primo supereroe musulmano

Sebbene i film sui fumetti siano nati molti anni fa, solo nei primi anni 2000 kl genere ha finalmente iniziato a diventare popolare. E il successo arrivò proprio grazie a Blade nel 1998. E ora l’Universo cinematografico Marvel ha deciso di riproporre l’eroe di caccia ai vampiri con una novità. Il protagonista secondo i rumors sarà interpretato dall’attore Mahershala Ali .

Blade: l’annuncio ufficioso

Come mai si sospetta ciò? Alla fine della presentazione dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego, Mahershala Ali ha fatto il suo ingresso sul palco, lanciando proprio il cappello del personaggio del film.

Questa non è la prima volta che Mahershala Ali lavora nel mondo della Marvel. In precedenza aveva interpretato Cornell Stokes, alias Cottonmouth , nella serie di Netflix Luke Cage.

La storia di Blade e le sue novità

Blade, vero nome Eric Brooks, è un abile artista marziale e spadaccino che vanta incredibili abilità come super forza, resistenza, velocità, sensi potenziati, invecchiamento rallentato e immunità ai morsi di vampiri e all’ipnosi. Combatte principalmente creature vampiresche, ma ha avuto anche altri tipi di nemici e si è unito a vari eroi Marvel per la lotta contro il male.

La lama di Wesley Snipes sarà ora impersonata da Mahershala Ali il quale quasi sicuramente sarà un eroe musulmano. Gran bella coincidenza se si pensa che l’attore stesso sia di questa corrente religiosa.

Blade non ha ancora una data di uscita precisa, quindi per ora si può solo ipotizzare. Sarebbe meglio però seguire le voci di corridoio, in quanto presto avremo a che fare con vere e proprie notizie ufficiali.