Andrea Dal Corso sbotta: “Promuovono cattiverie infondate e senza senso”

Andrea Dal Corso criticato dopo il Festival di Venezia, l’ex corteggiatore si sfoga sul suo profilo Instagram

Andrea Dal Corso torna ad attirare l’attenzione del gossip, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram. Il motivo? Le critiche ricevute dopo la sua partecipazione al Festival di Venezia.

Dal Corso ha sfilato sul famoso red carpet insieme alla fidanzata Teresa Langella, in molti pensano che sia la loro presenza all’evento che quella di molti altri influencer non fosse opportuna dal momento che non fanno parte del mondo del cinema e del teatro.

Alcune parole dell’ex corteggiatore dette dopo il Festival sono state a parer suo travisate. Dopo aver letto un articolo che aveva come titolo “A Venezia cani e porci! Noi più degli attori hollywoordiani”, Dal Corso è sbottato su Instagram dicendo: “Lusingato che @radiodeejay abbia dedicato un articolo in merito al mio commento riguardo al Festival. Ma rimango un po’ con l’amaro in bocca vedendo come diverse testate facciano apposta per far travisare un messaggio. Giocano con le parole promuovendo cattiverie infondate e senza alcun senso”.

Andrea Dal Corso ha poi aggiunto: “Molte persone che mi conoscono o che sono riuscite a conoscermi in questi mesi di esposizione mediatica hanno sicuramente capito che con quelle parole non volessi in alcun modo paragonare o addirittura dare meriti maggiori a noi di U&D rispetto agli attori di Hollywood! Solo uno stolto potrebbe insinuare una cosa del genere e per quanta umiltà possa accompagnare il mio quotidiano… stolto non sono”.

E ancora: “Mi trovo quasi in imbarazzo a dovermi giustificare… ma per chi non fosse riuscito a cogliere quell’umile ed ingenua sfumatura di quelle parole, tengo a precisare che altro non era che un modo per ricordare il nostro coinvolgimento nello ‘spettacolo’ con sentimenti veri, che ci differenzia da chi invece, per mestiere, recita una parte. Stop. Senza dare o togliere alcun merito.”

Andrea Dal Corso ha concluso il suo sfogo dicendo: “Come già detto in un post precedente il mestiere dell’attore lo stimo profondamente e non mi permetterei mai di trasmettere un messaggio che quello che è stato percepito da molti”.

Sara Fonte

