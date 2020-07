Ascolti TV | Sabato 21 settembre 2019: Bene Amici Celebrities, Ulisse al 18.97%

Gli ascolti televisivi dell’intera giornata di sabato 21 settembre 2019.

Su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta, in onda dalle 21.28 alle 23.49, ha conquistato 3.502.000 spettatori pari al 18.97% di share. Su Canale 5 Amici Celebrities, in onda dalle 21.26 alle 24.50, ha raccolto davanti al video 3.274.000 spettatori pari al 20.61% di share (i minuti finali 1.537.000 – 21.92%). Su Rai2 NCIS ha interessato 1.255.000 spettatori pari al 6.08% di share e FBI è stato seguito da 1.088.000 spettatori (5.34%). Su Italia 1 Il Cacciatore di Giganti ha intrattenuto 1.277.000 spettatori (6.63%). Su Rai3 Arrival ha raccolto davanti al video 706.000 spettatori pari ad uno share del 3.49%. Su Rete4 Don Camillo totalizza un a.m. di 667.000 spettatori con il 3.56% di share. Su La7 Little Murders ha registrato 400.000 spettatori con uno share del 2.02% nel primo episodio e 263.000 spettatori con il 2.36% nel secondo episodio. Su Tv8 Case 39 ha raccolto 328.000 spettatori con l’1.7%. Su Nove L’Amore bugiardo ha raccolto 314.000 spettatori e l’1.8% di share.

Acces Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno piace a 4.119.000 spettatori (20.52%). Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.474.000 spettatori con uno share del 13.70%. Su Rai 1 NCIS Los Angeles sigla il 4.20% con 762.000 spettatori. Su Rai3 Storie Minime piace a 578.000 spettatori (2.95%). Su Italia 1 CSI sigla il 5.27% con 1.043.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia ha raccolto 1.106.000 telespettatori con il 5.66% nella prima parte e 1.094.000 (5.41%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.135.000 spettatori (5.69%). Su Tv8 4 X Factor 2019 segna 356.000 spettatori e il 2%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 2 raccoglie 256.000 spettatori (1.3%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.398.000 spettatori (18.24%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.724.000 spettatori (22.90%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la sfida segna 1.722.000 spettatori con il 13.52% di share e Caduta Libera ne segna 2.486.000 con il 15.65% di share. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 322.000 spettatori (2.22%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 490.000 spettatori (3.44%) e CSI NY 571.000 (3.26%). Su Rai3 Blob segna 678.000 spettatori con il 3.62%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 4.07% con 724.000 spettatori. Su TV8 le Prove del GP di Singapore hanno interessato 715.000 spettatori con il 6%.

Daytime Mattina e Mezziogiorno

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia sigla il 14.53% con 831.000 spettatori nella presentazione, 1.255.000 spettatori con il 19.28% nella prima parte, 965.000 (16.54%) nella seconda. Buongiorno Benessere ha ottenuto 869.000 spettatori con il 15.28% di share, Dream Roads è stato seguito da 906.000 spettatori (12.07%) e Linea Verde Life da 1.779.000 spettatori pari al 13.54% di share. Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto 1.101.000 spettatori (17.52%). Forum arriva a 1.053.000 telespettatori con il 12.32%. Su Rai 2 Casi d’Amore ha raccolto 201.000 spettatori con il 3.59% e Candice Renoir 578.000 (5.44%). Su Italia 1 The O.C. ottiene un ascolto di 162.000 spettatori pari al 2.87% di share nel primo episodio e uno di 186.000 (2.43%) nel secondo, mentre Sport Mediaset ha ottenuto 1.395.000 spettatori con l’8.93%. Su Rai3 Il Sabato di Tutta Salute totalizza una media di 313.000 spettatori (4.88%) e Mi Manda RaiTre in più è visto da 289.000 spettatori pari al 4.68% di share. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 205.000 spettatori con il 3.17% di share nella prima puntata e 365.000 (3.05%) nella seconda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 143.000 spettatori con il 4.14% nelle News e uno di 292.000 spettatori (4.55%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 183.000 spettatori pari al 3.19% e L’Aria che Tira – Il Diario 194.000 (2.98%). Su TV8 le Prove della Moto 3 siglano l’1.9% con 259.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 la replica de La Strada di Casa ha raccolto 1.072.000 spettatori con il 7.91%, A Sua Immagine ha raccolto 682.000 spettatori con il 5.75% nella prima parte e 689.000 (6.16%) nella seconda. Italia Sì ha raggiunto 1.193.000 spettatori (11.34%) nella prima parte e 1.478.000 (13.02%) nella seconda. Su Canale5 Beautiful piace a 2.213.000 telespettatori con il 13.78% di share, Una Vita ha convinto 1.943.000 spettatori con il 13.61% di share, Il Segreto 1.984.000 (15.98%) e Verissimo 2.143.000 spettatori con il 19.74% di share e Verissimo – Giri di Valzer 1.895.000 – 17.15%. Su Rai2 Nella mia Cucina ha raccolto 465.000 spettatori con il 3.14% di share e Squadra Speciale Stoccarda ha convinto 401.000 spettatori (3.67%). Su Italia1 Lucifer ha raccolto 622.000 spettatori (4.41%) nel primo episodio e 544.000 (4.36%); The Brave 381.000 (3.46%) nel primo episodio e 318.000 (3.04%) nel secondo. Su Rai3 A Raccontare comincia Tu ha fatto compagnia a 873.000 spettatori (7.37%) e Presa Diretta a 452.000 spettatori (4.10%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 771.000 spettatori con il 5.41% mentre Poirot da 368.000 (3.34%). Su La7 TgLa7 Cronache ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su TV8 le Prove della MotoGp interessano 662.000 spettatori (4.65) mentre quelle della Moto2 piacciono a 346.00 spettatori (2.8%).

Seconda Serata

Su Rai1 Io e Te di Notte è stato seguito da 883.000 spettatori con il 10.29% di share mentre Io e Te Insonnia ha fatto compagnia a 411.000 spettatori (9.76%). Su Canale 5 Tg5 ha totalizzato una media di 675.000 spettatori pari ad uno share del 12.81%. Su Rai2 The Good Doctor segna 698.000 spettatori con il 3.98%. Su Rai 3 Tg3 nel Mondo segna l’1.63% con 269.000 spettatori. Su Italia1 Alla Deriva viene visto da una media di 490.000 ascoltatori con il 5.41% di share. Su Rete 4 Il Presidio – Scena di un Crimine è stato scelto da 232.000 spettatori con il 2.93% di share.

