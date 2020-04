Jessica Fletcher, in affitto la villetta a “Cabot Cove”

Jessica Fletcher per un giorno; è in affitto la casa de “La Signora In Giallo”

Jessica Fletcher è stata l’eroina di una folta schiera di pubblico, appassionato delle avventure della “Signora in Giallo”. Detective dilettante coinvolta in casi di omicidio in tutto il mondo, la signora Fletcher nella finzione scenica abita nel paesino di Cabot Cove, una cittadina del Maine. In realtà la serie è stata girata in California, e più esattamente a Mendocino.

Ma forse non tutti sanno che la villetta in cui abita Jessica Fletcher, interpretata dall’attrice Angela Lansbury, in realtà sono due; una usata prevalentemente per le scene in esterna e l’altra per gli interni.

Per i fan della Signora in Giallo, però, c’è una novità. Infatti di recente le due abitazioni sono state convertite in bed & breakfast dove è possibile pernottare, anche per qualche giorno. Insomma, se avete sempre sognato di calarvi nei panni della scrittrice-detective interpretata dalla Lansbury, ora potreste averne la possibilità.

I due cottage utilizzati per le riprese sono infatti disponibili sul portale AirB&B. Gli interni sono un po’ cambiati dal tempo in cui fu girata la serie, ma la facciata degli edifici non è mai stata cambiata e sembra uscita, identica, dal set televisivo. Inoltre una particolarità curiosa è che all’interno non ci sono né televisori né telefoni. In compenso, però, non manca la connessione WiFi per poter condividere con amici e conoscenti l’emozione di soggiornare nel set della celebre serie tv.