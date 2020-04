Erica Piamonte su Taylor Mega: “Sono convinta che mi vuole ancora”

Erica Piamonte torna a parlare di Taylor Mega, per lei prova dei sentimenti e pensa che anche l’influencer sia ancora interessata a lei

Erica Piamonte continua a far parlare di sé, l’ex gieffina è tornata a parlare di Taylor Mega ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, programma radiofonico in onda su Radio Radio.

L’ex gieffina prova ancora dei sentimenti per la nota influencer, ma non è innamorata: “Ho sempre detto che il sentimento c’era e lo confermo. Sono convinta che la stessa cosa era anche per lei.”

Erica Piamonte ha ribadito che Taylor non le aveva detto nulla della sua relazione con Giorgia Caldarulo, anche se non erano fidanzate si è sentita tradita. Alla conduttrice ha detto: “Noi la sera prima abbiamo dormito insieme in Calabria. Se mi ha tradito? Va bene tutto che non eravamo ufficialmente fidanzate, però per quanto mi riguarda per i valori che ho io per me non cambia niente. Per me è stata una cosa nascosta, una bast****ta. Per quanto mi riguarda è stato un tradimento”.

La Piamonte pensa che Taylor Mega si fosse stancata di lei: “Sto pensando che a lei questa cosa abbia dato noia e non me lo abbia mai detto… Non so. A Taylor danno noia alcuni aspetti del mio carattere. Sono una che ha difficoltà a dimostrare se ci tengo a una persona. Ho saputo dal nostro confronto che lei ha avuto delle mancanze quando diciamo stavamo insieme. Invece ha dichiarato che questa Giorgia non le fa mancare le attenzioni”.

L’ex gieffina non pensa che Taylor sia innamorata di Giorgia. In merito a ciò ha detto: “Manca il sentimento. Un sentimento che Taylor ha ancora per me, sicuramente. Lei lo ha dichiarato nel nostro incontro e si è fatta anche sentire dopo la puntata di Live e mi ha detto che vorrebbe un riavvicinamento. Mi ha scritto che non vuole perdere il rapporto”.

Giorgia Caldarulo sta con Taylor Mega per visibilità? Erica Piamonte pensa di si, lei stessa ha concluso dicendo: “Avrà i suoi motivi sicuramente, diciamo che non voglio essere maligna però sai… La visibilità fa gola a tanti”.

Sara Fonte