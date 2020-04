Selvaggia Lucarelli critica l’intervista di Barbara d’Urso a Sara Tommasi: il duro attacco della giornalista

Selvaggia Lucarelli non risparmia critiche e attacchi a Barbara d’Urso, ecco cosa ha detto la giornalista

Sara Tommasi è stata ospite di Barbara d’Urso nell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso, un’intervista che Selvaggia Lucarelli non ha gradito affatto.

La giornalista non ha risparmiato critiche a attacchi alla d’Urso sul Fatto Quotidiano. Queste le sue parole: “…Domenica sera poi mi è parso di assistere davvero a una scena di joker, dove joker era Sara Tommasi (senza la consapevolezza di Joker nella scena finale) e Barbara D’Urso il cinico conduttore Franklin.”

Selvaggia Lucarelli ha continuato dicendo: “Sara Tommasi soffre di bipolarismo da molti anni. Capita spesso che chi ne soffre finisca per drogarsi o abusare di alcol, aggravando la sua situazione. Tutto questo, e anche di più, è successo a Sara Tommasi negli ultimi anni.”

La giornalista pensa che Sara Tommasi sia andata a Live-Non è la d’Urso con il desiderio di cancellare dal web le foto e i video degradanti di quel periodo buio. Perché se ne vergogna, perché è stata sfruttata. Ha poi aggiunto: “Solo che la scheda che la presentava in tv era, tra le altre cose, un collage di sue foto con l’aria sfatta e lo sguardo perso, foto con la gonna tirata su per strada”.

E ancora: “Barbara D’Urso ha indugiato per buona parte dell’intervista sui film, facendo osservazioni come ‘Ma hai fatto film come quelli con Rocco Siffredi?‘ Hai messo da parte un po’ di soldini ma non con quei film vero?. E ancora ‘Il bipolarismo è finito totalmente o no?’, dimostrando non solo di voler insistere sull’aspetto più pruriginoso – quello per cui la Tommasi vorrebbe l’oblio – ma di aver intervistato una ragazza affetta da disturbo bipolare, senza essersi neppure informata sulla malattia”.

Selvaggia Lucarelli ha continuato ad attaccare la d’Urso dicendo: “’Ora che sei guarita..’, le ha detto a un certo punto (Barbara d’Urso, ndr). ‘Non posso guarire’ l’ha interrotta correttamente la Tommasi”. Selvaggia infine ha chiosato: “Perché no, dal bipolarismo non si guarisce. E neppure da un certo cinismo mascherato da buone intenzioni che si serve della malattia mentale per alzare lo share. Il consenso in politica. Il volume delle risate.”

Barbara d’Urso come reagirà alle parole di Selvaggia Lucarelli? Romperà il silenzio per replicare alle critiche della giornalista? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte