Lazio-Atalanta | Dove vedere l’anticipo delle 15 di sabato 19 ottobre in diretta e streaming

L’ottava giornata di Serie A inizierà con l’anticipo fra Lazio e Atalanta. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00 e sarà visibile in diretta sui canali Sky.

La Lazio è reduce da un pareggio in casa del Bologna terminato con il risultato di 2 -2 mentre l’Atalanta è uscita vittoriosa per 3 -1 dallo scontro contro il Lecce; Lo scontro all’Olimpico vedrà la Lazio cerca di conquistare gli agognati 3 punti per riuscire a staccarsi un po’ da Bologna e Fiorentina che si trovano a pari punti. L’Atalanta, invece, si trova terza in classifica e con questa vittoria arriverebbe a pari punti con la Juventus a quota 19.

Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Lazio – Atalanta

L’anticipo dell’ottava giornata di Serie A tra Lazio e Atalanta è un’esclusiva Sky Sport.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00 e sarà possibile vedere in diretta lo scontro sul canale Sky Sport Serie A ( canale 202 ). Per chi fosse possessore del servizio Sky Go sarà possibile vederlo in Live-Streaming su dispositivi mobili e PC.