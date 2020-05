Sossio Aruta e Ursula Bennardo, nozze: “Quando sarà il momento ci sposeremo”

Sossio Aruta vuole sposare Ursula Bennardo, ecco cosa ha detto l’ex cavaliere

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

I due sono al settimo cielo, da poco sono diventati genitori per la prima volta insieme, Bianca è nata lo scorso 11 ottobre. Prima della gravidanza Sossio e Ursula avevano manifestato il desiderio di sposarsi. Quando l’ex dama è rimasta incinta hanno deciso di rimandare le nozze a dopo la nascita di Bianca.

Ora che Bianca è nata, la coppia convolerà presto a nozze? Pochi giorni fa Ursula Bennardo al settimanale Di Più in merito alle nozze ha detto: “Il giorno dopo la nascita di nostra figlia, Sossio mi ha regalato le fedi nuziali sulle quali è inciso il nome della nostra bambina. La mia con un diamante, la sua senza.”

E ancora: “Avremmo tanto voluto sposarci in chiesa. Unirci civilmente ci sembra troppo poco, alla stregua di un contratto. Così abbiamo deciso di far benedire le nostre fedi durante una grande e gioiosa cerimonia e per noi sarà come sposarci davanti ai nostri figli, ai parenti e agli amici che abbiamo conosciuto da Uomini e Donne in poi”.

Nonostante Ursula abbia detto che le basterebbe una cerimonia simbolica, Sossio Aruta desidera invece un vero matrimonio. Intervistato dal settimanale Di Più ha svelato: “Quando sarà il momento ci sposeremo: anche se Ursula dice che sarebbe sufficiente fare benedire le fedi io voglio una cerimonia di nozze come si deve, la più bella del mondo.”

L’ex cavaliere ha parlato anche dei suoi progetti lavorativi futuri, nei quali è coinvolta anche Ursula. Questo è ciò che ha detto: “Sono alle prese con il progetto di aprire una rivendita di abbigliamento per neonati che dia la possibilità, attraversiocapi che avranno anche un marchio registrato a nome mio e di Ursula, di vestire i bambini da zero a dieci anni.”

Sossio Aruta ha però precisato che non lascerà il calcio: “Il calcio è la mia vita e l’anno prossimo inizierò ad allenare. Tra l’altro, uno dei miei due figli, è stato appena messo sotto contratto con le giovanili del Bologna rendendomi fierissimo.”

L’ex cavaliere sogna da molto tempo di partecipare all’Isola dei famosi, la voglia di sbarcare sull’Isola è talmente tanta che ha fatto sapere che lo farebbe anche gratis.

