Michelle Hunziker accende una speranza? | Le pillole de La Velenosa

Amo il trash e amo tutto ciò che è leggero. È così dura e pesante la vita che quando decido di guardare la TV generalista, scelgo sono programmi divertenti che mi facciano ridere e che mi facciano passare 3 ore in allegria. Una volta questi programmi erano i reality, trash ma di quel trash divertente, che ti faceva ridere di gusto. Oggi tutto è cambiato, i reality sono terribili, spesso dal nervoso mi fanno cambiare canale, altro che spensieratezza. Canale 5 ormai è il canale dei reality, attualmente c’è in onda il GF Vip, la peggior edizione di sempre. Mediaset punta tutto sui reality tanto da farli durare all’infinito, perché hanno la massima resa con poca spesa. Proprio nei giorni scorsi Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip, rispondendo ai suoi followers su Instagram, ha detto che nonostante il GF sia accompagnato da vip, nomi famosi non ce ne sono perché non ci sono più soldi abbastanza. Quindi ci tocca quello che riescono a portare a casa con quel poco che hanno. Ci becchiamo così fratelli di, figli di, cugini di, ex di, ecc….



Inutile ogni anno dire: e questi sarebbero famosi? I veri vip non fanno i reality mettiamocelo in testa. Io amo i reality ma anno dopo anno si è andati alla deriva, vuoi per i personaggi scelti, vuoi perché tutto è cambiato e non esistono più regole, vuoi per delle conduzioni che puntano più al “marcio” che al divertimento. C’è uno zoccolo duro di telespettatori che continua a guardarli e a fare lo share che alla rete basta, e quindi questa sarà la direzione anche in futuro. Ieri però ho visto un barlume di speranza su Canale 5. Michelle Hunziker ha fatto un varietà davvero divertente e simpatico. Sarò boomer ma mi ha portato indietro ai varietà di una volta. Può non piacere ma è un dato di fatto che sappia davvero fare tutto, canta, balla, recita, conduce ed è una bravissima spalla per i comici. La Hunziker ha portato in scena uno show senza pretese, ma fatto esattamente di quella leggerezza che cerco. Mi è piaciuto molto che nonostante il titolo “egocentrico” Michelle Impossible and friends, abbia lasciato molto spazio agli ospiti. Si è scelta poi due spalle meravigliose: Katia Follesa e il mago Forrest. Come mi fanno ridere questi due comici nessuno mai. Katia poi per me è una delle comiche più brave che ci sono, mai volgare e che rappresenta tutte noi donne non perfette! Io poi, anche se non si direbbe, sono una sentimentale e vedere sul palco Michelle, Eros Ramazzotti e Aurora col pancione mi ha fatto troppa tenerezza. Eros che canta con la figlia poi, una bellissima emozione. Insomma un prodotto leggero ma non volgare, un programma divertente che ti fa spegnere la TV alla fine lasciandoti il sorriso sulle labbra. I risultati Auditel degli ascolti di oggi poi, mostrano che in molti la pensano come me visto che ha vinto la serata battendo la concorrenza. Quindi anche su Canale 5 si può puntate a qualcosa di più! Si può puntare alla leggerezza invece che sulla maleducazione! Il pubblico premiando la Hunziker ha detto sì. E anche la fiction con Raul Bova e Maria Chiara Giannetta, Buongiorno Mamma, ha avuto un buon riscontro vincendo le serate in cui è andata in onda. Si potrebbe quindi tornare a fare reality più brevi, e puntare anche su altro. Capisco le ragioni economiche ma non so quanto possa essere bello per Mediaset avere il canale di punta sommerso solo da critiche. I bei prodotti esistono, al pubblico piacciono, sarebbe bello tornasse ai fasti di un tempo.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti