Very Instagram People, intervista esclusiva a Manuela Vitulli, travel blogger di lungo corso

Torniamo con il nostro appuntamento dedicato al mondo degli influencer (V.I.P) acronimo di Very Instagram People che intervista e scopre il mondo della comunicazione e digital a 360 gradi. Protagonista di oggi è Manuela Vitulli tra le più importanti ed influenti travel blogger italiane. Il suo è un amore intento per i viaggi e tutte le culture che lo circondano intriso di una passione e di una competenza per la comunicazione e per il mondo digital che l’ha portata ad essere tra le più seguite in Italia.

D: Manuela presentati ai nostri lettori.

R: Sono Manuela Vitulli, travel blogger dagli inizi del 2013, quando ho deciso di iniziare per gioco questo “viaggio” nel web. Un viaggio che continua ancora oggi (e da 5 anni divenuto un lavoro a tempo pieno). Nella vita viaggio, produco contenuti per enti del turismo e brand di lifestyle, scrivo delle mie esperienze e le condivido sui social – in particolare su instagram.

D: Travel Blogger, tra le più seguite in Italia. Parlaci di come si svolge il tuo lavoro di comunicazione.

R: Il mio lavoro di comunicazione si svolge su più canali e con tutti i mezzi a disposizione: dai testi alle foto, fino ai video. Racconto delle mie esperienze di viaggio, ma anche degli itinerari e delle realtà più interessanti della mia terra, la Puglia. Collaboro molto con gli enti del turismo affinché il mio pubblico possa sognare viaggiando con me per poi magari – come spesso capita – prenotare un viaggio proprio per quella destinazione.

D: Quale tra i primi viaggi che hai fatto ti è rimasto maggiormente nel cuore?

R: Senza dubbio la Thailandia; è stato il mio primo approccio con l’Asia. Qui ho imparato tantissimo sulla cultura orientale, sull’arte della condivisione. Grazie ad amici che vivono in Thailandia qui sono venuta davvero a contatto con la bellezza di mondi e culture diverse che si incontrano, anche a tavola.

D: La città o la nazione che vorresti visitare e che non hai ancora fatto?

R: Argentina. Mi attrae tantissimo.

