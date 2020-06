La minaccia aliena vista con i nostri occhi: ecco Half Life Alyx.

La saga di Half Life è una di quelle serie di videogiochi che nessun videogiocatore non può non conoscere. Il Dott. Gordon Freeman dal 19 novembre del 1998 sta difendendo il nostro pianeta dai malvagi abitanti del mondo Xen, i quali sono ghiotti delle nostre risorse… e delle nostre vite.

Half Life 1 e 2 hanno dato un contributo immenso al genere FPS (first person shooting) e in tutto il mondo dei videogiochi (basti vedere il motore grafico Havoc), ma da dodici anni, nessuna notizia era più giunta da Valve, la casa distributrice e sviluppatrice dei giochi, un silenzio pari solo a quello che circondò il leggendario (e poi deludente) “Duke Nukem Forever”. Ma tutto ciò sta per cambiare, visto che la Valve ha deciso di lanciare la bomba.

Ieri, Valve ha svelato ufficialmente Half-Life: Alyx, un nuovo gioco VR che sta facendo rivivere il tanto amato franchise di Half-Life, tramite l’uso della tecnologia della Realtà Virtuale, in virtù di questo, David Speyrer di Valve ha dichiarato che:

“Tutti quanti a Valve sono molto contenti di far ritorno all’universo di Half-Life. Il VR ci ha dato nuove energie e abbiamo puntato tantissimo su questa tecnologia. Siamo però fondamentalmente sviluppatori di giochi e dedicarci a un gioco per VR così ambizioso può che essere esaltante”

Lorenzo Carbone