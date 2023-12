Ciao Darwin 9 si ferma prima della pausa natalizia: quando riprenderà?

Lo show condotto da Paolo Bonolis si ferma: ecco in che data riprenderà

Venerdì 22 dicembre è andata in onda la quinta e ultima puntata di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. La sfida di questa puntata è stata quella della categoria Divani, capitanata dal conduttore Sergio Friscia contro Sport, diretta dall’ex gieffino Andrea Maestrelli. Lo show di Canale 5 si fermerà per tre settimane per poi riprendere dopo la pausa natalizia.

Quando andrà in onda?

Lo show di Canale 5 si fermerà per tre settimane per poi riprendere dopo la pausa natalizia. Quindi riprenderà la sua messa in onda il 12 gennaio 2024. Quindi, tornerà regolarmente in onda con tutte le nuove puntate della nona edizione.

Ascolti:

Gli ascolti delle quattro puntate hanno registrato un calo: la prima puntata è stata seguita da 3.987.000 spettatori con il 25% di share, la seconda è stata seguita da 3.396.000 spettatori con il 22.1% di share, la terza ha registrato3.279.000 spettatori con il 21.7% di share, e infine la quarta con 2.754.000 spettatori con il 20.1% di share.