Juventus – Sassuolo | Dove vedere l’anticipo delle 12:30 di domenica 1 dicembre in diretta e streaming

Gli anticipi della quattordicesima giornata di Serie A si concludono con il match tra Juventus e Sassuolo. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 12:30 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN.

La Juventus è reduce da una vittoria per 1 -3 in casa dell’Atalanta. Il Sassuolo perde in casa contro la Lazio che al termine dei novanta minuti porta a casa la vittoria con il risultato di 1 – 2. Continua la sfilza di vittorie per i bianconeri che sono sempre in testa alla classifica con l’Inter ad un solo punto di distacco in cerca del passo falso dei bianconeri; parola d’ordine: impossibile perdere. Il Sassuolo continua il suo campionato in 14esima posizione a pari punti con il Bologna; un pareggio allo Juventus Stadium sarebbe già un sogno proibito.

Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Juventus – Sassuolo

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 12:30 e sarà possibile vedere in diretta lo scontro sulla piattaforma streaming DAZN. Torino – Inter sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti abbonati a Sky potranno in ogni caso seguire la gara in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q.