Pennywise arriverà su MK11? Oppure è uno scherzo di Boon?

Il nuovo capitolo della meravigliosa saga di Mortal Kombat, creata da Ed Boon e John Tobias nel 1992 ci ha già mostrato più e più volte di come questo titolo ha ancora molto da dirci, sia come nuove mosse da sbloccare per i lottatori, sia per rendere giocabili altri personaggi.

Boon stesso, in merito questo ha detto proprio che:

“Di sicuro non abbiamo finito con Mortal Kombat. Sa, ci saranno altri personaggi che arriveranno e abbiamo una grande sorpresa in arrivo il prossimo anno per Mortal Kombat”

Numerose persone, in virtù di queste parole, hanno cominciato formulare diverse teorie su chi saranno i nuovi personaggi sbloccabili nel Kombat Pack (che per ora ci ha mostrato ben quattro personaggi: Sindel, Terminator, Nightwolf e Shang Tsung). Tra questi nome è uscito quello del terrificante Pennywise, ovvero la creatura demoniaca che sulla Terra prende il nome del clown assassino IT, nata dalla fervida immaginazione di Stephen King.

Questa creatura interdimensionale, dai poteri assurdi e immensi, potrebbe entrare a far parte del roster di MK11, divenendo l’ennesimo personaggio di un film horror ad apparire nel picchiaduro più violento del mondo, insieme a mostri sacri come: Freddy Krueger, Predator e Leather Face

Secondo molti invece questo sembra uno scherzo di Boon.

Voi che ne pensate? Lo scopriremo presto? Vedremo