Bologna – Milan | Dove vedere il posticipo delle 20:45 di domenica 8 dicembre in diretta e streaming

La quindicesima giornata del campionato di Serie A si conclude con il posticipo tra Bologna e Milan. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky.

Il Bologna è reduce da una grande vittoria contro il Napoli al San Paolo con il risultato di 1 – 2. Nella scorsa giornata il Milan ha battuto il Parma con il risultato di 0 – 1 in favore dei rossoneri. Il Bologna si trova in 12esima posizione insieme alla Fiorentina e una vittoria contro il Milan potrebbe persino permetterle di schizzare in ottava posizione. I rossonero si trovano poco sopra in undicesima posizione e strappare una vittoria fuori casa in questo momento potrebbe far tornare fiducia alla squadra.

Dove vedere in diretta il posticipo di Serie A Bologna – Milan

Il posticipo della quindicesima giornata di Serie A tra Bologna e Milan è un’esclusiva Sky Sport.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà possibile vedere in diretta lo scontro sul canale Sky Sport Serie A ( canale 202 ). Per chi fosse possessore del servizio Sky Go sarà possibile vederlo in Live-Streaming su dispositivi mobili e PC.

