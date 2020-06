Cagliari – Lazio | Dove vedere il posticipo delle 20:45 di lunedì 16 dicembre in diretta e streaming

La sedicesima giornata del campionato di Serie A si conclude con il posticipo tra Cagliari e Lazio. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky.

Il Cagliari è reduce da un pareggio in casa del Sassuolo con il risultato di 2 -2. Grandissima vittoria, invece, per la Lazio che blocca l’avanzata della Juventus battendola per 3 – 1 all’Olimpico. Il Cagliari si trova in quarta posizione appaiato alla Roma e a soli 4 punti da una fortissima Lazio e riuscire a strappare i tre punti in casa significherebbe portarsi ad un solo punto. Dopo il grande match contro i bianconeri nella scorsa giornata, la Lazio deve affrontare un altro big match contro un Cagliari che non ha nessuna intenzione di arrendersi in casa sua.

Dove vedere in diretta il posticipo di Serie A Cagliari – Lazio

Il posticipo della sedicesima giornata di Serie A tra Cagliari e Lazio è un’esclusiva Sky Sport.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà possibile vedere in diretta lo scontro sul canale Sky Sport Serie A ( canale 202 ). Per chi fosse possessore del servizio Sky Go sarà possibile vederlo in Live-Streaming su dispositivi mobili e PC.

