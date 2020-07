Loota che ti passa: la nuova politica degli oggetti che ci sarà su Diablo 4

Gli item, ovvero gli oggetti che ogni personaggio può utilizzare, sono la base degli action rpg, andando a sopperire le caratteristiche o a potenziare tali per ogni personaggio. Bacchette, spade, armature e molto altro possono essere la chiave di svolta per una gloriosa vittoria… o una rovinosa sconfitta, logicamente, il capolavoro della Blizzard, ovvero la saga di Diablo, non è da meno, anzi.

Diablo, fin dal secondo capitolo, ha sempre invogliato i giocatori a lootare il più possibile, per cercare gli oggetti migliori, in modo da poter ottimizzare al cento per cento le proprie caratteristiche, rendendo il proprio character una macchina da guerra.

Questa modifica, sarà presente anche nel prossimo capitolo della saga dedicata alla Guerra Eterna tra Bene e Male, ovvero Diablo 4, il quale aggiungerà tre tipi di nuovi oggetti ovvero: Angelic Power, che aumenterà l’effetto degli effetti benefici, Demonic Power, al contrario, di quelli negativi, e Ancestral Power, che inciderà sulla possibilità di causare un effetto.

Che ne pensate? Vi piace come meccanica?

Lorenzo Carbone

