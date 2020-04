Very Insta People, intervista esclusiva a Matteo Martinelli, appassionato di mountain bike e di fotografia

Il nostro nuovo appuntamento con V.I.P dedicato al mondo degli influencer ci proietta nel mondo dello sport e della fotografia. Un universo che negli ultimi anni si sta sempre più confermando nel mondo dei social e della comunicazione. Il nostro protagonista si chiama Matteo Martinelli un appassionato di sport e natura che ha saputo unire la sua passione allo splendido scenario delle Dolomiti e del lago di Garda in una cornice senza precedenti unita all’amore per la fotografia.

D: Chi è Matteo Martinelli?

R: Sono un ragazzo trentino, appassionato di ciclismo e social media. In futuro mi piacerebbe trovare un modo per cercare di far convergere sempre più queste due passioni.

D: Come nasce la tua passione per lo sport?

R: Ho iniziato a gareggiare in mountain bike da adolescente e ho poi inserito anche la bici da strada tra le mie attività preferite. Ora ho lasciato perdere con l’agonismo ma ciò mi ha permesso di cogliere quanto di bello c’è in questo sport, la possibilità di fermarsi a guardare il panorama del mio bellissimo territorio o dei luoghi che visito.

D: Dolomiti e Lago di Garda. Raccontaci questi fantastici luoghi.

R: Indubbiamente queste sono due destinazioni dal punto di vista ciclistico molto rinomate e conosciute in tutto il mondo e mi sento davvero fortunato a poter vivere in un ambiente che permette di far provare ai ciclisti italiani e stranieri sensazioni e momenti indimenticabili. Per questo motivo sto cercando anche di sviluppare un progetto che permetta ai ciclisti che non conoscono queste zone di poter pedalare come noi ciclisti locali accompagnandoli su strade con il miglior fondo e minor traffico possibile dove lo sport diventa una motivazione di vacanza.

D: Hai quasi 22 mila follower. Sport e Social, dove nasce il punto di incontro?

R: Avendo quotidianamente a che fare con i social media ho iniziato presto con instagram, il che mi ha permesso nei primi anni di cogliere le soddisfazioni maggiori. Ora mi concentro molto sulla componente grafica dei miei scatti, poichè penso che la qualità alla fine paghi sempre sulla quantità. Inoltre credo che il ciclismo debba essere mostrato comunicando quel fascino che permetta di ispirare le persone che ancora non lo praticano. La bicicletta è oltre che un mezzo per fare sport, anche un mezzo di trasporto: se molta più gente cominciasse ad utilizzarla ne gioverebbe sicuramente di più l’ambiente e il loro portafoglio.