Cagliari – Milan | Dove vedere l’anticipo delle 15 di sabato 11 gennaio in diretta e streaming

La diciannovesima giornata del campionato di Serie A si apre con l’anticipo tra Cagliari e Milan. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15 e sarà visibile in diretta sui canali Sky.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Iscriviti al nostro canale Telegram!

Il Cagliari è reduce dalla pesante sconfitta subito a Torino contro la Juventus che vince il match per 4 – 0. Pareggio senza reti per il Milan che ha ospitato la Sampdoria nella scorsa giornata. Tre sconfitte di fila per il Cagliari che mantiene comunque la sua sesta posizione in cerca di una vittoria che si fa attendere ancora. Tre giornate senza vittorie anche per il Milan che guarda la classifica dalla sua 12esima posizione, minacciato da Udinese e Sassuolo.

Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Cagliari – Milan

L’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A tra Cagliari e Milan è un’esclusiva Sky Sport.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15 e sarà possibile vedere in diretta lo scontro sul canale Sky Sport Serie A ( canale 202 ). Per chi fosse possessore del servizio Sky Go sarà possibile vederlo in Live-Streaming su dispositivi mobili e PC.