Inter – Atalanta | Dove vedere l’anticipo delle 20:45 di sabato 11 gennaio in diretta e streaming

Gli anticipi della diciannovesima giornata di Serie A continuano con il match tra Inter e Atalanta. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Iscriviti al nostro canale Telegram!

L’Inter viene da una grande vittoria in casa del Napoli con il risultato di 1 -3 in favore dei nerazzurri. Goleada per l’Atalanta che vince contro il Parma per 5 – 0 al termine di una partita a dir poco emozionante. L’Inter si trova in prima posizione a parimerito con la Juventus che non le da tregua e a questo punto non si può più commettere passi falsi. L’Atalanta si trova in quinta posizione a 34 punti e anche per lei una vittoria è d’obbligo vedendo così raggiungibili Roma e Lazio davanti a lei.

Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Inter – Atalanta

L’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A tra Inter e Atalanta è un’esclusiva DAZN.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà possibile vedere in diretta lo scontro sulla piattaforma streaming DAZN. Inter – Atalanta sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti abbonati a Sky potranno in ogni caso seguire la gara in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q.