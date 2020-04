Ascolti TV primetime, 12 gennaio 2020: Sole a catinelle al 12.6%, la replica de Il mondo sulle spalle all’11.9%

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Iscriviti al nostro canale Telegram!



Gli ascolti tv primetime del 12 gennaio 2020.

Su Rai1 la replica de Il Mondo sulle Spalle ha conquistato 2.777.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video 3.107.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.177.000 spettatori (8.7%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il 10.7% con 1.965.000 spettatori. Su Italia 1 L’Uomo d’acciaio ha intrattenuto 1.595.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Rai3 Detroit ha raccolto davanti al video 621.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. Su Rete4 Il Ragazzo della Porta accanto è stato visto da 922.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.8% con 1.133.000 spettatori. Su Tv8 4 Hotel è la scelta di 515.000 spettatori (2.3%) mentre sul Nove Deal with It – Stai al Gioco segna lo 0.9% con 217.000 spettatori. Su Rai Premium la replica de Il Cantante Mascherato piace a 317.000 spettatori (1.4%). Su Sky Sport Serie A il match Roma-Juventus si porta al 3% con 763.000 spettatori.

Maria Rita Gagliardi