Arriva il Vampiro Vivente e probabilmente sarà nel MCU: ecco il trailer di Morbius

Micheal Morbius, un noto e amato scienziato, vede la sua vita appassire a causa di una forma estremamente violenta di leucemia.

Nonostante tutti i suoi sforzi, il giovane uomo di scienza non riesce a trovare una cura a questo male incurabile, la speranza, nonostante tutto è sempre l’ultima a morire e dopo aver scoperto che il sangue di un pipistrello vampiro, unito alla scienza del suo amico Emil, potrebbe salvargli la vita, decide di giocarsi il tutto per tutto, i risultati sono catastrofici e Micheal diventa una creatura molto simile ad un vampiro, senza entrare nello stato di non-morte tipico dei nemici di Blade (altro personaggio Marvel).

Morbius si ritrova in un mondo che non lo comprende e che ha paura di lui, considerandolo un vampiro a tutti gli effetti, ma lui è diverso lui è “il vampiro vivente”, avente molto meno debolezze rispetto ai succhiasangue normali, ma anche con meno poteri.

Il film vedrà come protagonista il cantante-attore Jared Leto, già conosciuto grazie ad una serie di film come : Requiem for a Dream e Blade Runner 2049 e molto probabilmente, a giudicare dalle immagini (in particolar modo il murales di Spider-Man con sui scritto “Assassino”) sarà anche canonico per il MCU (Marvel Cinematic Universe).

Non si ha ancora una data precisa dell’uscita di Morbius, ma noi lo seguiremo con interesse.

Lorenzo Carbone