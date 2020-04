Nicola Savino ha escluso Elisabetta Gregoraci da L’Altro Festival? La replica del conduttore

Elisabetta Gregoraci accusa Nicola Savino di averla esclusa da L’Altro Festival, ecco come ha replicato il conduttore

Elisabetta Gregoraci non co-condurrà L’Altro Festival insieme a Nicola Savino, a farlo sapere è stata lei stessa tramite un lungo post pubblicato ieri su Instagram.

La conduttrice ha accusato Savino di averla esclusa. Nel suo post di sfogo si legge: “Non farò parte del cast de ‘L’Altro festival’ così come annunciato dai media e come da accordo che mi aveva ufficializzato la Rai”.

Elisabetta Gregoraci ha spiegato: “Il motivo? Ve lo spiego: il signor Nicola Savino, con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione. E nel farlo ha addotto motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra.”

E ancora: “Sono basita e profondamente scossa per quanto accaduto anche perché non ho avuto la possibilità di difendermi poiché è stato fatto tutto alla mie spalle”.

Dopo le accuse della Gregoraci, Nicola Savino non è certo rimasto in silenzio. Il noto conduttore, a Radio Deejay Chiama Italia, ha dichiarato: “Non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino. Apro e chiudo parentesi: ho parlato al telefono con Elisabetta per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino.”

Savino ha poi concluso dicendo: “Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra. Anzi, è amico di Matteo Renzi. Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito”. La Gregoraci replicherà ancora? Lo vedremo!

