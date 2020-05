Nell’ultima settimana del 2019, un videogioco di quasi 3 anni, chiamato Escape From Tarkov, è salito in cima alla classifica di Twitch.

Ha superato nomi come League of Legends, PlayerUnknown’s Battlegrounds e persino Fortnite, dibentando così il titolo più visto sulla piattaforma di streaming di giochi più popolare al mondo. Allora, di cosa tratta questo gioco? Perché ci è voluto così tanto tempo per capirlo? E perché il team di sviluppatori dietro, un gruppo con sede in Russia chiamato Battlestate Games, è diventato così controverso?

UN SPARATUTTO HARDCORE DI SOPRAVVIVENZA…

Escape From Tarkov (EFT in breve) è stato introdotto nel mondo tramite Twitch stream alla fine di maggio 2016. Al suo interno, il gioco è uno sparatutto tattico hardcore in prima persona. Gli sviluppatori sono orgogliosi della balistica del gioco, modellando cose come i rimbalzi e la penetrazione dei proiettili. I danni sono specifici per la posizione, quindi le ferite alla gamba vi rallenteranno e l’essere colpiti al braccio avrà un impatto sulla vostra mira. Prendere colpi in un arto è lo scenario migliore, però, perché in generale, i colpi alla testa o al centro del corpo si riveleranno fatali.

Durante il corso del gioco ci si imbatte in tutti i tipi di kit militari moderni, dai giubbotti antiproiettili ai caschi protettivi a tutta faccia. La scelta di ciò che si indossa in una sessione cambia notevolmente la tattica, soprattutto quando si è in squadra con altri giocatori. Questa complessità si rispecchia nel sistema di personalizzazione delle armi del gioco, che include funzioni per scambiare praticamente ogni componente di una qualsiasi arma.

In questo modo, EFT colloca il tipo feticismo delle pistole di solito riservato ai giochi del franchise Call of Duty accanto a un’azione tattica metodica e basata sull’abilità, comune nei giochi come Rainbow Six Siege, Sniper Elite 4, o Arma 3. C’è anche una sorta di meccanica di gioco d’azzardo, dal momento che ciò che si porta con sé in una partita può essere saccheggiato da altri giocatori e viceversa.

Ma EFT fa un passo avanti, aggiungendo elementi di giochi di sopravvivenza come DayZ e MMO come World of Warcraft. È necessario foraggiare il cibo e l’acqua per rimanere in vita, e tutto ciò che si fa in gioco aiuterà a migliorare le statistiche del tuo personaggio.

… CON UN LUNGO PERIODO IN BETA

EFT è ancora in beta, anche se è giocabile da diversi anni. Ciò significa che i server vengono regolarmente cancellati, con le statistiche e gli inventari azzerati, così i giocatori devono ricominciare da zero.

Alla fine del 2019 è arrivata la notizia di un grande aggiornamento per EFT. Conosciuta come la patch .12, quest’ultima ha aggiunto una nuova mappa, un mucchio di caratteristiche di qualità della vita e un nascondiglio dove i giocatori possono stare tra una sessione e l’altra. Ma soprattutto, ha anche spostato l’intero progetto sull’ultima versione del motore di gioco Unity, gettando le basi per iniziare l’arduo processo di miglioramento della rete e dei sistemi lato server di EFT.