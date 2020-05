Very Insta People, intervista esclusiva a Silvia Ceriegi, ideatrice di Trippando

Il nuovo appuntamento con la rubrica V.I.P. – spazio dedicato al mondo degli influencer ci porta a scoprire – il progetto Trippando di Silvia Ceriegi. Un percorso interessante e propositivo ma allo stesso tempo peculiare che spazia nell’universo dei blog, della comunicazione e dei viaggi. Le idee prendono forma nella scrittura e aprono verso nuovi progetti futuri.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Iscriviti al nostro canale Telegram!



E seguici anche su Instagram cliccando qui

D: Silvia, presentaci Trippando.it

R: Trippando è uno spazio, un marito, un figlio, la mia vita. È uno spazio dove condivido ciò che mi piace e dove amo accogliere gli amici. È un marito perché è il mio riferimento, la mia cartina al tornasole della vita. È un figlio perché lo curo e lo vezzeggio come un bambino piccolo. Ed è la mia vita, me senza la mia persona, la mia anima.

D: Cosa ti chiedono i tuoi follower?

R: Di andare più piano. Scherzo. A volte sforno talmente tante idee una dietro l’altra che mi chiedono di rallentare perché non riescono a seguirmi come vorrebbero.

D: Cosa rappresenta per te essere blogger e scrivere?

R: Essere blogger per me è sinonimo di libertà (non a caso il mio ultimo libro si intitola proprio I caffè della libertà), di orari strani e di organizzazione folle. Scrivere è tirare fuori la mia anima, mettere nero su bianco le mie idee che nella testa si aggrovigliano.

D: Progetti futuri?

R: Portare i miei Blogging Breakfast, le colazioni tra blogger e appassionati della rete che mensilmente organizzo, fuori dalla Toscana, perché il futuro dell’online è offline e io amo conoscere gente e confrontarmi con chi è sulla mia lunghezza d’onda.

Sergio Cimmino