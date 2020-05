Bologna – Brescia | Dove vedere l’anticipo delle 15 di sabato 1 febbraio in diretta e streaming

La terza giornata di ritorno del campionato di Serie A inizia con il match tra Bologna e Brescia. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15 e sarà visibile in diretta sui canali Sky.

Nella scorsa giornata il Bologna vince fuori casa per 3 – 1 contro la Spal. Sconfitta invece per il Brescia che perde in casa per 1 – 0 contro il Milan. Il Bologna si trova in 11esima posizione a 27 punti in compagnia di Napoli e Torino e sembra essere soddisfatta della sua posizione di età classifica. Ancora buio pesto per il Brescia che vince il poco ambito premio di ultima ruota del carro di questa classifica; una vittoria fuori casa potrebbe essere ml’antidoto giusto a questa maledizione.

Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Bologna – Brescia

L’anticipo della terza giornata di ritorno di Serie A tra Bologna e Brescia è un’esclusiva Sky Sport.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15 e sarà possibile vedere in diretta lo scontro sul canale Sky Sport Serie A ( canale 202 ). Per chi fosse possessore del servizio Sky Go sarà possibile vederlo in Live-Streaming su dispositivi mobili e PC.