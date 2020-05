Lorenzo Riccardi parla degli attuali tronisti e corteggiatori: “Non ho ancora visto nessuno come me, Luigi e Giordano”

Ecco cosa pensa Lorenzo Riccardi degli attuali tronisti e corteggiatore al Trono Classico di Uomini e Donne

Si torna a parlare ancora una volta di Lorenzo Riccardi, divenuto noto in passato per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, prima nei panni di corteggiatore poi di tronista.

Dopo l’esperienza vissuta in trasmissione, grazie alla quale ha trovato l’amore con Claudia Dionigi, Lorenzo è diventato uno degli opinionisti al Trono Classico di Uomini e Donne.

A Uomini e Donne Magazine l’ex tronista ha fatto sapere che tornare nello studio di Uomini e Donne è stato per lui un piccolo sogno che si avvera, una possibilità che non si aspettava di avere.

Come vive il ruolo di opinionista? A questa domanda ha risposto: “Con serenità e spontaneità. Non è un mistero che io non mi faccia tanti problemi a dire quello che penso. Ecco, credo che in queste vesti tutto ciò che conti sia parlare apertamente e per me non sarà difficile”.

In merito agli altri opinionisti ha detto: “Sono persone fantastiche. Tina mi fa morire dal ridere. Gianni è una bellissima persona e poi c’è Jack con cui ho instaurato un grande rapporto. Ridiamo e scherziamo nei corridoi come accadeva poco meno di un anno fa.”

Lorenzo Riccardi ha detto la sua in merito agli attuali tronisti e corteggiatori. Queste le sue parole: “Non ho ancora visto dei corteggiatori alla mia stregua o come Luigi (Mastroianni, ndr) e Giordano (Mazzocchi, ndr), qualcuno che lotti davvero per ottenere ciò che vuole e arrivare alla persona che gli piace. So che non è facile, perché le telecamere possono intimidire, però mi piacerebbe vedere questi ragazzi svegliarsi di più e lasciare il timore a casa.”

L’ex tronista ha aggiunto: “Mi piace molto Giuseppe, il corteggiatore di Sara: lo vedo simile a me nei modi di corteggiare e resta un po’ misterioso. Sara mi piace: la trovo spigliata, sveglia e positiva. Daniele ha un modo tutto suo di relazionarsi alle persone e va capito, ma sembra un bravo ragazzo; il classico bello che non ha nulla da invidiare a nessuno. Lo preferisco a Carlo…”.

Lorenzo Riccardi ha svelato cosa gli piacerebbe diventare: “Spero un bravo padre, del resto non mi interessa. Mi piacerebbe realizzarmi sul lavoro e non ho mai fatto mistero che il mondo della televisione mi piaccia tanto, non perché ami le telecamere, bensì perché credo sia il mezzo più potente per entrare in contatto con le persone.”

L’ex tronista ha poi concluso dicendo: “Mi piace far ridere chi ho davanti e la tv mi permette di far divertire il pubblico. Sono giovane non so cosa ha in serbo per me il futuro, ma vorrei potermi ritagliare un mio posto dentro questa magica scatola.”

Sara Fonte