Oscar 2020, domenica saranno annunciati i vincitori

Gli Oscar 2020 saranno assegnati Domenica prossima, fra l’8 e il 9 Febbraio

Oscar 2020, ormai ci siamo. Manca davvero pochissimo e l’attesa, a Hollywood, è già arrivata alle stelle… anzi, alle star. Come lo star system, che puntualmente si sta radunando in pompa magna per l’evento degli eventi. Chi saranno i vincitori delle ambite statuette d’oro degli Academy Awards? E chi vincerà l’Oscar 2020 per il Miglior Film? I bookmakers di tutto il mondo già da diversi giorni sono in fibrillazione e i riflettori sono tutti puntati sul red carpet del gala inaugurale.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Iscriviti al nostro canale Telegram!



E seguici anche su Instagram cliccando qui

L’appuntamento con gli Oscar 2020 è previsto per la notte fra Domenica 8 e Lunedì 9 Febbraio. In Italia i risultati li scopriremo solo il giorno dopo. Negli USA, invece, il gran gala inaugurale andrà in onda regolarmente alle 22:45 ora italiana. Tuttavia, gli abbonati Sky e NOW TV potranno seguire la cerimonia su Sky Cinema Oscar. NOW TV trasmetterà perfino l’evento in streaming, quindi se siete dei cinefili spudorati e l’esito degli Oscar 2020 vi attanaglia… segnatevi questa data sul calendario. Anche perché è fuori di dubbio che nel corso della cerimonia ne vedremo di tutti i colori.

Moltissimi gli ospiti celebri che si alterneranno sul palco, nel ruolo di mattatori dell’evento. Fra gli altri, ricordiamo Steve Martin, Sigourney Weaver, Keanu Reeves, Diane Keaton e Penelope Cruz, solo per citarne alcuni. E poi le guest stars, che si esibiranno davanti al pubblico esultante. Tra queste spicca il nome di sir Elton John, che porterà la sua ‘I’m Gonna Love Me Again’ dal biopic ‘Rocketman’. Tra i candidati come Miglior Film, troviamo ‘Jojo Rabbit‘, il nuovo remake di ‘Piccole Donne’, ovviamente ‘Joker‘, ‘The Irishmen’ di De Niro e quello che dovrebbe essere il grande favorito, ovvero ‘Parasites’. Le jeux sont fait? Forse, ma come insegna la migliore Hollywood dei tempi d’oro, quello che conta è lo spettacolo.