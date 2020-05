Fiorentina – Atalanta | Dove vedere l’anticipo delle 15 di sabato 8 febbraio in diretta e streaming

La quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A continua con il match tra Fiorentina e Atalanta. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15 e sarà visibile in diretta sui canali Sky.

Nella scorsa giornata la Fiorentina si è scontrata contro la prima in classifica e ne è uscita sconfitta per 3 – 0, in casa dei bianconeri. Pareggio per 2 – 2 invece per l’Atalanta nel match casalingo che l’ha vista scontrarsi con il Genoa, rimasto in dieci nel corso della partita. La sconfitta nel match contro la Juve non deve scoraggiare i Viola che si trovano in 14esima posizione a quota 25 punti. Piccolo stop per l’Atalanta che nelle scorse giornate è riuscita a totalizzare solo otto punti nelle ultime cinque partite; in ogni caso si trova saldamente in quarta posizione minacciata solo dalla Roma con cui condivide i punti.

Dove vedere in diretta il posticipo di Serie A Fiorentina – Atalanta

L’anticipo della quarta giornata di ritorno di Serie A tra Fiorentina e Atalanta è un’esclusiva Sky Sport.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15 e sarà possibile vedere in diretta lo scontro sul canale Sky Sport Serie A ( canale 202 ). Per chi fosse possessore del servizio Sky Go sarà possibile vederlo in Live-Streaming su dispositivi mobili e PC.