Spal – Sassuolo | Dove vedere l’anticipo delle 12:30 di domenica 9 febbraio in diretta e streaming

La quarta giornata di ritorno di Serie A continua con l’anticipo tra Spal e Sassuolo. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 12:30 e sarà visibile in diretta solo sulla piattaforma streaming DAZN.

Perde la Spal per ben 5 – 1 contro una Lazio che non ha lasciato scampo agli avversari. Grande vittoria invece per il Sassuolo che in casa riesce a battere la Roma per ben 4 – 2, al termine di uno scontro davvero intensissimo. La Spal non riesce a risollevarsi dall’incubo che sta vivendo, con soli tre punti nelle ultime cinque partite si trova a ricoprire l’ultima posizione di questa classifica a quota 15 punti. Resiste ancora il Sassuolo che riesce a conquistare sette punti nelle ultime cinque partite ma con i suoi 26 punti deve stare attenta a mantenere salda la sua 13esima posizione.

Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Spal – Sassuolo

L’anticipo della quarta giornata di ritorno di Serie A tra Spal e Sassuolo è un’esclusiva DAZN.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 12:30 e sarà possibile vedere in diretta lo scontro sulla piattaforma streaming DAZN. Spal – Sassuolo sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti abbonati a Sky potranno in ogni caso seguire la gara in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q.