Ascolti TV primetime, 16 febbraio 2020: Come una madre chiude al 20.7%, Live Non è La D’Urso al 14.9%

Gli ascolti tv primetime di domenica 16 febbraio 2020.

Su Rai1 Come una Madre ha conquistato 5.052.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.962.000 spettatori (11.1%) nella lunga presentazione protagonista Morgan, in onda dalle 21.15 alle 21.56, e 2.368.000 spettatori pari al 14.9% di share dalle 21.58 all’1.25. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.113.000 spettatori (8.3%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il 9.4% con 1.710.000 spettatori. Su Italia 1 Il Mistero dei Templari – National Treasure ha intrattenuto 1.374.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.159.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Sully è stato visto da 764.000 spettatori con il 3.1% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 4.4% con 1.156.000 spettatori nella Prima Pagina e il 5.5% con 964.000 spettatori nel programma vero e proprio. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di 356.000 spettatori (1.6%) mentre sul Nove Camionisti in Trattoria segna l’1.2% con 322.000 spettatori. Su Rai Premium la replica di Panariello, Conti, Pieraccioni – Lo Show sigla l’1.2% con 283.000 spettatori. Su Sky Sport Seria A Lazio-Inter piace a 885.000 spettatori con il 3.4% di share; l’ascolto cumulato, inclusi i passaggi su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 è di 2.524.791 spettatori con il 9.7% di share.

Maria Rita Gagliardi