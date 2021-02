Red Sparrow, tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola di spionaggio del 2018 e la storia vera dietro al film

Red Sparrow andrà in onda stasera, in prima serata e in prima visione, alle ore 21.21 su Italia Uno. Cosa sappiamo della pellicola d’azione spy del 2018?

Red Sparrow: trama, trailer ufficiale, cast e curiosità

Red Sparrow è una pellicola da 139 minuti con la regia di Francis Lawrence. La traduzione in italiano del titolo è Passero Rosso.

Il film si ispira al romanzo Nome in codice: Diva (Red Sparrow) scritto dall’ex agente della CIA Jason Matthews. La storia non è vera, ma l’autore dichiarò di aver tratto spunto dalla sua esperienza, senza specificare oltre.

Il Passero Rosso è Dominika Egorova, ex-prima ballerina del Bol’šoj. Viene arruolata con la forza in una branca di assassini. Dopo l’addestramento, alla donna viene chiesto di uccidere una spia americana infiltrata in Russia, Nathaniel Nash.

Purtroppo, però, le cose non vanno come previsto per entrambi. La pellicola uscì nelle sale italiane il 1º marzo 2018. Il film costò 69 milioni di dollari, ma si rifece al primo weekend nelle sale.

La critica fu spaccata a metà sulla sua valutazione.

Il cast è composto da:

Jennifer Lawrence: Dominika Egorova;

Joel Edgerton: Nathaniel Nash;

Matthias Schoenaerts: Vanya Egorov;

Charlotte Rampling: Direttrice della Scuola Sparrow;

Mary-Louise Parker: Stephanie Boucher;

Jeremy Irons: Vladimir Andreievich Korchnoi;

Ciarán Hinds: Alexei Ivanovich Zyuganov;

Joely Richardson: Nina Egorova;

Sakina Jaffrey: Trish Forsyth;

Douglas Hodge: Maxim Volontov;

Bill Camp: Marty Gable;

Thekla Reuten: Marta Yelenova;

Hugh Quarshie: Simon Benford.

