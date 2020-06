Juventus – Inter | Dove vedere il posticipo delle 20:45 di domenica 8 marzo in diretta e streaming

L’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A continua con il match tra Juventus e Inter. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky.

La Juventus è reduce da una vittoria fuori casa contro la Spal con il risultato finale di 2 – 1 in favore dei bianconeri. Sconfitta pesante invece per l’Inter che perde il big match contro la Lazio per 2 – 1 in favore dei laziali. Nove punti nelle ultime cinque partite per la Juve che si trova ora a due punti di distacco da una Lazio davvero scatenata; i bianconeri non possono lasciarsi scappare l’occasione di riagguantare i biancocelesti e tenere ancora più lontana l’Inter. Otto punti nelle ultime cinque partite invece per l’Inter che ha perso terreno da Lazio e Juve ma che non si dà per vinta; Vinvere alla Juventus Stadium potrebbe ridare speranza ai nerazzurri ancora in corsa per questo campionato.

Dove vedere in diretta il posticipo di Serie A Juventus – Inter

Il posticipo dell’ottava giornata di ritorno di Serie A tra Juventus e Inter è un’esclusiva Sky Sport.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà possibile vedere in diretta lo scontro sul canale Sky Sport Serie A ( canale 202 ). Per chi fosse possessore del servizio Sky Go sarà possibile vederlo in Live-Streaming su dispositivi mobili e PC.