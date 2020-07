Adriana Volpe, video-messaggio al Grande Fratello Vip: i concorrenti si commuovono

Adriana Volpe tramite un video-messaggio ha dedicato parole speciali ai suoi ex coinquilini al Grande Fratello Vip

Si torna a parlare di Adriana Volpe, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Per l’ex gieffina e la sua famiglia è un momento molto delicato e difficile, pochi giorni fa è morto il suocero di Adriana, Ernesto Parli. Il padre di Roberto Parli è morto in Svizzera dopo aver contratto il Coronavirus. A causa della morte del suocero la Volpe ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

Durante la 18esima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri 25 marzo, Adriana Volpe ha fatto una sorpresa ai suoi ex coinquilini, dedicando ad alcuni di loro parole speciali e piene di affetto.

Tramite un video-messaggio l’ex gieffina ha detto:“Una volta entrata è stato tutto una magia, stare in un gruppo così positivo è un regalo incredibile, miei cari ragazzi mi fa un certo effetto girare questo video e l’emozione mi tradisce, il mondo è cambiato da quando siamo entrati nella Casa e questo mi fa tristezza.”

Adriana Volpe, rivolgendosi ai concorrenti con i quali ha legato di più ha detto: “Paola, io e te ci siamo scelte, abbiamo pianto e riso. Patrick, mi hai strappato sempre un sorriso. Fernanda, in questo viaggio siamo state vicine e tu mi hai letto molte volte negli occhi. Paolo, quante volte mi hai fatto compagnia. Denver, non cambiare mai. Antonella, abbiamo litigato spesso ma guardandoci spesso negli occhi e sai che ti voglio bene.”

L’ex gieffina ha concluso la sua commovente lettera dicendo: “A tutti quanti, l’augurio che posso farci è di tornare alla normalità”. Dopo le parole di Adriana Volpe, i concorrenti sono apparsi commossi, sentono molto la sua mancanza.

Alfonso Signorini ci ha tenuto a salutare Adriana dicendo: “Lo so che non state attraversando un periodo facile, vi stiamo a fianco. Ci manchi, tre mesi così non si possono dimenticare. Sei stata una protagonista assoluta“.

Paola Di Benedetto si è molto emozionata per la lettera della Volpe, parlando di lei ha detto: “Io ho trovato un’amica, una confidente, una seconda mamma. Mi manca moltissimo, ma ci siamo dette mille volte ‘aspetto il tuo numero’”.

Anche Patrick Pugliese pensa che l’uscita di Adriana Volpe dalla casa sia stato un duro colpo per tutti. Lui stesso ha detto: “Manca tantissimo, spero che adesso possa affrontare le sue cose, ma è stato veramente uno shock vederla andare via, non ce ne rendiamo ancora conto”.

