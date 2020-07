Laureati Invaders, il videogioco con De Luca che fa fuori laureandi infettatori con il lanciafiamme

Fecero sorridere le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, parlando dell’emergenza Coronavirus e della possibilità che qualche laureando volesse celebrare il titolo ottenuto, si espresse così: “Sappiamo che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Noi vi mandiamo i carabinieri, ma ve li mandiamo con i lanciafiamme“.

Qualcuno ne ha apprezzato la verve, qualcuno ha preso ad apprezzarlo come uomo politico (in questa triste era in cui si cercano uomini forti al comando).

Qualcun altro ancora ha deciso di prenderlo alla lettera e lanciare un videogioco lui dedicato, ‘Laureati Invaders’.

Si tratta di una versione modificata di Space Invaders, con protagonista un avatar di De Luca.

L’avatar in questione – dotato di lanciafiamme – deve far fuori tutti i laureandi (che si sostituiscono alle classiche navicelle aliene) prima che lo raggiungono, facendo attenzione a non essere colpito dai bacilli di Covid-19 lanciati dagli studenti.

Un giochino simpatico che cavalca l’attualità e che ironizza nella migliore delle maniere su quella che è stata una delle battute più ad effetto dei protagonisti della scena politica italiana.

Clicca qui se vuoi giocare a ‘Laureati Invaders’

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui