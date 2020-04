Murgia al vetriolo contro Battiato: “I suoi testi sono delle minchiate assurde”

“Battiato è considerato un autore intellettuale e invece ti vai a fare l’analisi dei suoi testi e sono delle minchiate assolute. Citazioni su citazioni e nessun significato reale. Tolti due testi, forse”.

Sono parole di Michela Murgia, scrittrice sarda, autrice del bestseller Accabadora e vincitrice dei premi Campiello, Dessì e SuperMondello.

Parole dure, pronunciate attraverso il proprio canale YouTube durante la puntata del primo aprile del format ‘Buon Vicinato’.

Puntata durante la quale è scesa nello specifico, attaccando il signifcato di una delle canzoni più note del cantautore siciliano:

“Cuccurucucu Paloma? Dov’è la pregnanza del testo? Anche Parco Sempione di Elio mi evoca un mondo però c’è anche un significato nel momento mi sta dicendo: il Parco Sempione è uno dei polmoni di Milano, non lo devi toccare. Con Cuccuruccucu Battiato cosa mi sta dicendo”».

Chiaramente la Murgia è in diritto di dire ciò che le pare (possiamo tutti dire ciò che preferiamo, grazie a Dio) e forse non è l’unica a pensare che Battiato dica cose un po’ a caso nei suoi testi (in alcuni suoi testi, quantomeno).

Ma, d’altra parte, andando all’attacco specifico, Cuccurucucu Paloma mi è sempre sembrato un interessante storytelling.

Sono sicuramente molte le citazioni presenti, ma forse le citazioni stesse non fanno parte dell’arte?

Le stoccate della Murgia al Maestro Battiato sembrano più che altro le battute di chi cerca un po’ di visibilità (d’altra parte il canale YouTube della scrittrice sarda ha bisogno di iscritti e di visualizzazioni, come legittimo d’altra parte).

Noi, dal canto nostro,non regaleremo alla Murgia una ulteriore view linkando il video in cui dichiara quanto già scritto.

E vi lasciamo con un simpatico meme comparso quest’oggi circa questa diatriba:

Come si vede che siamo tutti confinati a casa e ci annoiamo.