VVVVID, ecco cosa trasmette la tv online preferita dalle nuove generazioni

Il mondo corre veloce. E anche quello dello streaming online.

Le grandi TV Rai, Mediaset e Sky si sono già lanciate sul mercato per conquistare il web con le loro soluzioni e inoltre, di recente anche i colossi d’oltreoceano hanno fatto il loro ingresso nel nostro mercato (Netflix e Amazon ad esempio). Quindi ora ci sono molte piattaforme diverse per vedere legalmente contenuti video online.

In un universo complesso e in continua evoluzione, nasce una nuova realtà: VVVVVID. Si tratta di un servizio di streaming efficace, piacevole da usare, ricco di contenuti e anche gratuito.

VVVVVID è un servizio di video on demand, tutto italiano, visibile solo nel nostro Paese. Si tratta, infatti, di una comoda TV online, basta effettuare il login per avere accesso a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma senza alcun limite. Prima di iniziare qualsiasi contenuto vi mostrerà un paio di spot pubblicitari che assomigliano molto a quelli che troviamo adesso su YouTube.

VVVVVID offre un numero davvero considerevole di anime come ad esempio My hero Academia, L’Attacco dei giganti, Death note, Demon Slayer, Le bizzarre avventure di Jojo, Sword art online, Code grass, One punch, l’incredibile GTO – Great teacher Onizuka e il glorioso Cowboy Bebop Se sei un appassionato troverai un’ampia raccolta, spesso disponibili anche in alta definizione e in doppia versione (in lingua originale con sottotitoli in italiano).

A volte, per alcuni anime, la versione doppiata è stata disponibile prima su VVVVID che su qualsiasi altra piattaforma, un esempio di questo sono state le due serie di Tokyo Ghoul.

Per questi motivi è stata definita la tv dei “Millennial“, la nuova generazione che trova nei manga e negli anime la perfetta simbiosi tra arte visiva e profondità di racconti.

Per quanto riguarda le serie TV e i Film, invece, il numero di contenuti offerti è molto più basso. Il catalogo delle serie TV è composto per lo più dalle cosiddette Web Series, e non è particolarmente nutrito. I film che potrete trovare sono generalmente di nicchia, alcuni classici fino al trash che ha fatto discutere il web. Alcuni esempi sono: Strade perdute di David Lynch, La montagna sacra di Alejandro Jodorowsky, Boiling point di Takeshi Kitano, Lo straniero di Orson Welles, Piccoli omicidi tra amici di Danny Boyle, La notte dei morti viventi di George A. Romero o Bad taste di Peter Jackson

Naturalmente è necessario registrare un account ed effettuare il login, o si può in alternativa accedere con Facebook. Su mobile sono disponibili comode applicazioni gratuite per Android e iOS mentre su desktop è accessibile da tutti i principali browser come Chrome o Firefox.

Purtroppo dobbiamo segnalare che a fronte di grandi contenuti e di una buona usabilità sul Desktop, da uno smartphone o tablet, la situazione non è così rosea perché l’app ha anche qualche bug. Ci auguriamo vivamente che siano presto aggiornati e che possano finalmente rendere giustizia a questo eccellente progetto.