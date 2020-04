Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: muore Franco Lauro, volto noto Rai

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo.

Un lutto inaspettato, giunto come un fulmine a ciel sereno: è la scomparsa di Franco Lauro, 58 anni, volto noto della Rai.

Nato a Roma, il giornalista è stato trovato senza vita nel suo appartamento nella centrale via Croce – proprio nella Capitale.

Fino alla vigilia di Pasqua aveva regolarmente lavorato negli studi della Rai, come faceva dal 1984 ormai.

Secondo quanto riportato, la compagna aveva dato l’allarme al 112 perché non l’aveva sentito nell’ultima giornata.

Le forze dell’ordine, assieme ai vigili del fuoco e ad un’ambulanza si sono recati presso l’appartamento ma una volta entrati non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del volto noto della Rai – trovato sul letto ancora vestito (il che fa pensare ad un malore fulminante, forse nella notte di Pasquetta).

Sul posto s’era recato pure il fratello maggiore Salvatore, oncologo di fama.

Solo una settimana fa Lauro si era fatto visitare da un cardiologo.

Per ricordare Lauro – volto sempre garbato della TV pubblica – ci affideremo alle parole di colleghi ed appassionati (soprattutto di basket, sport a cui era particolarmente legato).

Cominciammo insieme a Radio Incontro di Roma. Si capiva che aveva la stoffa del conduttore, ma come me aveva una passione smisurata per le telecronache (lui di basket). Poi ha fatto alla grande tutte e due le cose. Franco Lauro rimarrà nel mio cuore ?? #raisport pic.twitter.com/7ZgGqRxObb

— Sandro Piccinini (@RealPiccinini) April 14, 2020