Jennifer Lopez dopo il Coronavirus sposerà Alex Rodriguez in Italia: il gossip

Dopo l’emergenza Coronavirus Jennifer Lopez convolerà a nozze con il compagno Alex Rodriguez in chiesa in Italia

Jennifer Lopez e il compagno Alex Rodriguez presto convoleranno a nozze, dopo circa quattro anni di relazione. L’attrice ha scelto l’Italia per celebrale il suo quarto matrimonio, a farlo sapere è stata una fonte a Us Weekly in esclusiva.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Iscriviti al nostro canale Telegram!

A quanto pare la coppia aveva già programmato tutto, a causa dell’emergenza Coronavirsus è stata però costretta a rimandare le nozze a quando tutto si sarà risolto.

La fonte al magazine statunitense, in merito alle nozze dell’attrice, ha rivelato: “È stato tutto pianificato e pagato. Ovviamente hanno dovuto rimandarlo a causa del coronavirus, ma J.Lo vuole sposare A-Rod poco dopo che le cose saranno tornate alla normalità”. Per poi aggiungere: “Vuole sposarlo e celebrare il loro amore davanti alla sua famiglia e agli amici intimi”.

Jennifer Lopez non si è mai sposata in chiesa, con Alex Rodriguez vuole pronunciare il fatidico ‘Si’ proprio in chiesa, in Italia. Lei stessa tempo fa aveva svelato: “Vorrei sposarmi in chiesa questa volta. Non mi sono mai sposata in chiesa”.

La Lopez non è l’unica che ha dovuto rimandare il suo matrimonio a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Anche altri volti noti del mondo dello spettacolo hanno dovuto rimandare la data delle nozze dopo la diffusione del Covid-19.

Ad oggi non è possibile sapere con certezza quando Jennifer Lopez e Alex Rodriguez potranno realizzare il loro desiderio di diventare marito e moglie. Ciò che è certo è che quando sarà possibile si sposeranno in chiesa in Italia.

Sara Fonte