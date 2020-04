Clizia Incorvaia svela: “Paolo mi manca tantissimo, è straziante non potersi vivere”

Clizia Incorvaia sente molto la mancanza di Paolo Ciavarro, i due non vedono l’ora di rivedersi e vivere il loro amore

Al centro del gossip nelle ultime ore Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, coppia nata durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia i due hanno capito presto che tra loro stava nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia. Quando Clizia è uscita l’ex gieffino ha provato molta tristezza, fino alla fine ha contato i giorni della sua assenza, sono stati 44 fino al giorno della finale del reality.

Dopo il reality Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sognavano di rivedersi e stare finalmente insieme. A causa dell’emergenza Coronavirus non si sono ancora incontrati, lui è a Roma e lei in Sicilia. Loro, come moltissime persone, dovranno attendere che tutto sarà finito per potersi rivedere.

Intervistata da Chi, durante una diretta Instagram, la nota ed amata influecer ha parlato del fidanzato e della loro lontananza. Tra le varie cose ha detto: “Mi manca tantissimo, è straziante non potersi vivere, ma è anche sognante”.

Clizia Incorvaia non vede l’ora di rivedere Paolo. L’ex gieffina ha svelato di aver pensato ad un modo per raggiungere Ciavarro. In merito a ciò ha detto: “Andrei da lui pure in zattera”, ha però fatto sapere di essersi arresa perché rispettare le regole in questo momento è fondamentale.

L’ex gieffina ci ha tenuto però a precisare che le cose tra lei e Paolo non sono cambiate, i loro sentimenti sono forti e reali e non vedono l’ora di trascorrere del tempo insieme. Lei stessa ha detto: “Parliamo la stessa lingua, quest’estate vorrei fare il giro delle isole Eolie in barca a vela con lui”.

Anche Paolo Ciavarro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Chi durante una diretta Instagram. Parlando di Clizia e della sofferenza provata quando è uscita dalla casa ha detto: “Sono molto romantico, lo sono sempre stato. Quando è uscita mi ha lasciato un vuoto dentro”.

Nella casa più spiata d’Italia Ciavarro ha anche pianto per Clizia. In merito a ciò ha detto: “Se non lo vivi è difficile da capire. Si provano pressioni fortissime, ho pianto e non mi succedeva da tempo. Mi imbarazzo ma è la verità”.

Paolo Ciavarro ha dedicato speciali parole anche ad Alfonso Signorini: “Alfonso è un grandissimo professionista che ha mostrato grande empatia, noi ci sentivamo davvero protetti da lui”.

Sara Fonte