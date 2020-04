Xbox X, arriva il bundle in edizione limitata con Cyberpunk 2077

Microsoft ha creato una console Xbox One X in edizione limitata in tema Cyberpunk 2077. La console include adesivi che brillano al buio, incisioni laser, una luce LED blu nella parte anteriore e pannelli personalizzati. Microsoft ha anche creato un controller Xbox One personalizzato per il bundle che sarà disponibile a giugno.

Si tratta di uno dei progetti custom Xbox One X più elaborati che abbiamo visto finora, e arriva pochi mesi dopo che Microsoft ha creato una Xbox a tema Michael Jordan per una campagna promozionale. Sarà possibile acquistare questo bundle Cyberpunk 2077 – Xbox One X a giugno, tre mesi prima dell’uscita del gioco.

Il trailer di Microsoft per la console, che è stata soprannominata “1TB Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle“, sembra includere una copia del gioco che verrà lanciato a settembre. Anche se Microsoft non ha ancora fornito dettagli riguardo al prezzo o alla data di uscita esatta, la società ha iniziato a mostrare qualche immagine della console sui social media di recente.

Microsoft ha persino cambiato la sua homepage Xbox facendola apparire “hackerata” per promuovere questo bundle Xbox One X.