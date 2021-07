Belgio-Italia, Un tifoso allunga 20 euro a Donnarumma: Gigio si fa una risata

Prima dell’inizio partita Belgio-Italia, un tifoso ha provocato Donnarumma allungando 20 euro dopo che ha accettato la proposta del PSG: il portiere risponde con una risata

Nella partita Italia-Belgio degli Europei 2020, non mancano i gesti provocatori. Un tifoso sui spalti della tribuna dell’Allianz Arena di Monaco ha mostrato 20 euro a Gianluigi Donnaromma. Uno sfottò nei confronti del portiere della Nazionale Italiana, che dopo il mancato rinnovo del Milan, ha accettato la proposta del Paris Saint Germain. Gigio ha risposto facendosi una risata.

Il portiere ha utilizzato ancora una volta l’ironia, che pare aver funzionato. L’immagine della scena è finita su Twitter, dove mostra anche l’espressione divertita di Gigio, che probabilmente è stato chiamato dal tifoso autore del gesto provocatorio. Donnarumma però non ci è cascato e ha dimostrato di essere una persona che si fa scivolare addosso qualunque cosa. Insomma, a quanto pare tentativo di distrazione fallito per il tifoso.

Gianluigi Donnarumma e il passaggio dal Milan al PSG

Dallo scorso 30 giugno, Gigio Donnarumma non gioca più nel Milan. Il portiere infatti ha aggiornato la sua biografia sui suoi profili Twitter, Facebook, dopo il contratto scaduto con la squadra del capoluogo lombardo. Questo però ha fatto infuriare i tifosi milanisti rimasti delusi. In particolare, il portiere ha già contratto in tasca con il Paris Saint Germain di 12 milioni netti a stagione per i prossimi 5 anni.

