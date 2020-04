Blade Runner 2049, stasera appuntamento in TV per tornare nella Los Angeles del futuro

Regista: Denis Villeneuve.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Iscriviti al nostro canale Telegram!



E seguici anche su Instagram cliccando qui

Attori: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista.

Durata:163 mins.

“Esistono due possibilità“, scrisse una volta Arthur C. Clarke: “o siamo soli nell’universo o non lo siamo. Entrambe sono ugualmente terrificanti“.

Nel freddo deserto urbano della futura Los Angeles, la prima sembra l’unica risposta possibile – ma questo solleva un altro dilemma, ancora più grave, che si profila come nuvole di tempesta che si annidano nel cielo.

In modo simile ma distinto rispetto al capolavoro di Ridley Scott, Blade Runner 2049 pone una delle domande più banali che ci siano in giro: la superficie è tutto ciò che c’è, o le correnti della vita corrono più in profondità delle cose che possiamo vedere, sentire e toccare? Il film di Denis Villeneuve gioca con entrambe le opzioni, che non sono né un conforto né una consolazione – e nel processo, tracciano una delle più spettacolari, provocatorie e al contempo profonde esperienze cinematografiche del nostro tempo.

Se avete visto i trailer per capire un po’ di cosa si tratta, dimenticateli. Il film di Villeneuve non è un film di fantascienza in cui bisogna “salvare il mondo” – il mondo di Blade Runner è, ed è sempre stato, salvabile da molto tempo – ma è piuttosto un mistero futuristico-noir su un bambino scomparso, e sulla crisi esistenziale che il caso scatena nel suo agente investigativo.

Il film sarà trasmesso questa sera Domenica 26 Aprile alle 21:20 su RaiTre.